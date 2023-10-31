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Белый дом против законопроекта о помощи Израилю без Украины. Байден может ветировать

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 22:28
Белый дом против законопроекта о помощи Израилю без Украины. Байден может ветировать - Фото
Джон Кирби (скриншот)

Представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил на брифинге, что Белый дом считает предложение республиканцев по разделению помощи Украине и Израилю "не отвечающим интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

Сегодня утром новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект о предоставлении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины.

Позже в ряде американских СМИ появилась информация, что Байден якобы может ветировать этот законопроект, поскольку он не отвечает запросу об "интересах нацбезопасности США".

На брифинге у Кирби спросили, может ли американский президент наложить вето на предложение республиканцев.

"Я думаю, мы вчера вечером ясно выразились, насколько этот республиканский законопроект не отвечает интересам нашей национальной безопасности. Президент никогда не будет ничего делать, если это не отвечает нашим ключевым потребностям в сфере национальной безопасности", – ответил он.

Читайте также: Остин и Блинкен будут просить Конгресс о совместном пакете помощи Украине и Израилю – Reuters

Милана Головань
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