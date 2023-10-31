Белый дом против законопроекта о помощи Израилю без Украины. Байден может ветировать

Представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил на брифинге, что Белый дом считает предложение республиканцев по разделению помощи Украине и Израилю "не отвечающим интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

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Сегодня утром новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект о предоставлении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины.

Позже в ряде американских СМИ появилась информация, что Байден якобы может ветировать этот законопроект, поскольку он не отвечает запросу об "интересах нацбезопасности США".

На брифинге у Кирби спросили, может ли американский президент наложить вето на предложение республиканцев.

"Я думаю, мы вчера вечером ясно выразились, насколько этот республиканский законопроект не отвечает интересам нашей национальной безопасности. Президент никогда не будет ничего делать, если это не отвечает нашим ключевым потребностям в сфере национальной безопасности", – ответил он.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

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