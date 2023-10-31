Остін і Блінкен проситимуть Конгрес про спільний пакет допомоги Україні та Ізраїлю – Reuters

Глава Пентагону Ллойд Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен проситимуть Конгрес схвалити спільний пакет на $106 млрд для підтримки України, Ізраїлю та безпеки кордонів Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters.

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20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США. Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України в США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть кошти.

Журналісти Reuters зазначають, що Остін та Блінкен сьогодні дадуть свідчення комітету з асигнувань американського Сенату щодо відповідного запиту Байдена.

Сьогодні зранку новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України.

Увечері 25 жовтня Джонсона було обрано спікером Палати, його підтримали 220 конгресменів. Його привітав президент США Байден та нагадав про важливість продовження допомоги Україні.

Того ж дня новообраний спікер Палати представників заявив, що хоче підзвітності допомоги Україні для її продовження.

Секретар РНБО Данілов сказав, що це "природно", і пообіцяв надавати США всю необхідну їм інформацію.

11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

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