Остін і Блінкен проситимуть Конгрес про спільний пакет допомоги Україні та Ізраїлю – Reuters
Глава Пентагону Ллойд Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен проситимуть Конгрес схвалити спільний пакет на $106 млрд для підтримки України, Ізраїлю та безпеки кордонів Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters.
20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США. Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України в США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть кошти.
Журналісти Reuters зазначають, що Остін та Блінкен сьогодні дадуть свідчення комітету з асигнувань американського Сенату щодо відповідного запиту Байдена.
Сьогодні зранку новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України.
- Увечері 25 жовтня Джонсона було обрано спікером Палати, його підтримали 220 конгресменів. Його привітав президент США Байден та нагадав про важливість продовження допомоги Україні.
- Того ж дня новообраний спікер Палати представників заявив, що хоче підзвітності допомоги Україні для її продовження.
- Секретар РНБО Данілов сказав, що це "природно", і пообіцяв надавати США всю необхідну їм інформацію.
- 11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.
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