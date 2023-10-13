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Блінкен підтвердив Кулебі: США залишаються зосередженими на допомозі Україні

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 15:48
Блінкен підтвердив Кулебі: США залишаються зосередженими на допомозі Україні - Фото
Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти агресії РФ, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Про це повідомив український посадовець.

"Під час нашої телефонної розмови Ентоні Блінкен повторно підтвердив: США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти російській агресії. Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме", – написав Кулеба.

За його словами, обидва посадовці засудили напад ХАМАС на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та наслідки для глобальної безпеки.

  • 11 жовтня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн, в який, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди та протитанкові керовані ракети TOW. 
  • 13 жовтня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.
  • Блінкен зустрівся із президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом в столиці Йорданії Аммані після візиту до Ізраїлю. 

Читайте також: Пентагон заявив, що Ізраїлю не ставлять умов щодо застосування зброї. А з Україною інакше

Артем Джеріпа
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