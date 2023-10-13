Блінкен підтвердив Кулебі: США залишаються зосередженими на допомозі Україні

США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти агресії РФ, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Про це повідомив український посадовець.

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"Під час нашої телефонної розмови Ентоні Блінкен повторно підтвердив: США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти російській агресії. Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме", – написав Кулеба.

За його словами, обидва посадовці засудили напад ХАМАС на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та наслідки для глобальної безпеки.

During our call, @SecBlinken reaffirmed: the US remains focused on helping Ukraine counter Russian aggression. Diplomatic, military, and financial support will last. We both condemned Hamas’ attack on Israel, discussed the conflict’s dynamics and implications for global security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2023

11 жовтня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн, в який, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди та протитанкові керовані ракети TOW.

13 жовтня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Блінкен зустрівся із президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом в столиці Йорданії Аммані після візиту до Ізраїлю.

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