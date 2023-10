Блінкен підтвердив Кулебі: США залишаються зосередженими на допомозі Україні

США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти агресії РФ, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Про це повідомив український посадовець.

"Під час нашої телефонної розмови Ентоні Блінкен повторно підтвердив: США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти російській агресії. Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме", – написав Кулеба.

За його словами, обидва посадовці засудили напад ХАМАС на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та наслідки для глобальної безпеки.

During our call, @SecBlinken reaffirmed: the US remains focused on helping Ukraine counter Russian aggression. Diplomatic, military, and financial support will last. We both condemned Hamas’ attack on Israel, discussed the conflict’s dynamics and implications for global security.