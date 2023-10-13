Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії після візиту до Ізраїлю – NBC News

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом в столиці Йорданії Аммані після візиту до Ізраїлю. Про це повідомляє NBC News.

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Це перша зустріч представників влади США та Палестинської автономії після нападу палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Блінкен також зустрівся з королем Йорданії Абдаллою II, з яким президент США Джо Байден підтримував зв’язок після початку війни. Лідер Йорданії протягом кількох десятиліть був ключовим посередником у переговорах щодо Близького Сходу.

Блінкен і Абдулла II обговорили "жахливі терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль", заявив речник Держдепу США Меттью Міллер. Також йшлося про "зусилля щодо звільнення всіх заручників і недопущення розгортання конфлікту".

Блінкен підкреслив, що ХАМАС "не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення", і обговорив шляхи вирішення гуманітарних потреб цивільних в Газі, в той час, як Ізраїль "проводить законні операції безпеки, щоб захистити себе від терористів".

Аббас очолює Палестинську адміністрацію, яка частково управляє Західним берегом. Його рух ФАТХ є суперником ХАМАС, який контролює Газу, пояснює NBC News.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Міністр оборони США Ллойд Остін також перебуває в Ізраїлі. Своїм приїздом глава Пентагону хоче показати, що США готові забезпечити Ізраїль усім необхідним для захисту своєї території.

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