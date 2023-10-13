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Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії після візиту до Ізраїлю – NBC News

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13.10.2023, 13:57
Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії після візиту до Ізраїлю – NBC News - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом в столиці Йорданії Аммані після візиту до Ізраїлю. Про це повідомляє NBC News.

Це перша зустріч представників влади США та Палестинської автономії після нападу палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль. 

Блінкен також зустрівся з королем Йорданії Абдаллою II, з яким президент США Джо Байден підтримував зв’язок після початку війни. Лідер Йорданії протягом кількох десятиліть був ключовим посередником у переговорах щодо Близького Сходу.

Блінкен і Абдулла II обговорили "жахливі терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль", заявив речник Держдепу США Меттью Міллер. Також йшлося про "зусилля щодо звільнення всіх заручників і недопущення розгортання конфлікту".

Блінкен підкреслив, що ХАМАС "не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення", і обговорив шляхи вирішення гуманітарних потреб цивільних в Газі, в той час, як Ізраїль "проводить законні операції безпеки, щоб захистити себе від терористів".

Аббас очолює Палестинську адміністрацію, яка частково управляє Західним берегом. Його рух ФАТХ є суперником ХАМАС, який контролює Газу, пояснює NBC News.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін також перебуває в Ізраїлі. Своїм приїздом глава Пентагону хоче показати, що США готові забезпечити Ізраїль усім необхідним для захисту своєї території.

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Мілана Головань
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Ізраїльентоні блінкенПалестинаМахмуд Аббас
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