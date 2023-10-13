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Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии после визита в Израиль – NBC News

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13.10.2023, 13:57
Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии после визита в Израиль – NBC News - Фото
Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане после визита в Израиль. Об этом сообщает NBC News.

Это первая встреча представителей власти США и Палестинской автономии после нападения палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Блинкен также встретился с королем Иордании Абдаллой II, с которым президент США Джо Байден поддерживал связь после начала войны. Лидер Иордании в течение нескольких десятилетий был ключевым посредником в переговорах по Ближнему Востоку.

Госсекретарь США и Абдулла II обсудили "ужасные террористические атаки ХАМАС на Израиль", заявил спикер Госдепа США Мэттью Миллер. Также речь шла об "усилиях по освобождению всех заложников и недопущению развертывания конфликта".

Блинкен подчеркнул, что ХАМАС "не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение", и обсудил пути решения гуманитарных нужд гражданских в Газе, в то время как Израиль "проводит законные операции безопасности, чтобы защитить себя от террористов".

Аббас возглавляет Палестинскую администрацию, которая частично управляет Западным берегом. Его движение ФАТХ является соперником ХАМАС, контролирующим Газу, объясняет NBC News.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.
  • Министр обороны США Ллойд Остин также пребывает в Израиле с визитом. Своим приездом глава Пентагона хочет показать, что США готовы обеспечить Израиль всем необходимым для защиты своей территории.

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Милана Головань
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ИзраильПалестинаМахмуд АббасЭнтони Блинкен
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