Блинкен подтвердил Кулебе: США остаются сосредоточенными на помощи Украине

США остаются сосредоточенными на помощи Украине противостоять агрессии РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил украинский чиновник.

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"Во время нашего телефонного разговора Энтони Блинкен повторно подтвердил: США остаются сосредоточенными на помощи Украине противостоять российской агрессии. Дипломатическая, военная и финансовая поддержка будет продолжаться", – написал Кулеба.

По его словам, оба чиновника осудили нападение ХАМАС на Израиль, обсудили динамику конфликта и последствия для глобальной безопасности.

During our call, @SecBlinken reaffirmed: the US remains focused on helping Ukraine counter Russian aggression. Diplomatic, military, and financial support will last. We both condemned Hamas’ attack on Israel, discussed the conflict’s dynamics and implications for global security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2023

11 октября США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые управляемые ракеты TOW.

13 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане после визита в Израиль.

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