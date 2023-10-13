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Блинкен подтвердил Кулебе: США остаются сосредоточенными на помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 15:48
Блинкен подтвердил Кулебе: США остаются сосредоточенными на помощи Украине - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

США остаются сосредоточенными на помощи Украине противостоять агрессии РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил украинский чиновник.

"Во время нашего телефонного разговора Энтони Блинкен повторно подтвердил: США остаются сосредоточенными на помощи Украине противостоять российской агрессии. Дипломатическая, военная и финансовая поддержка будет продолжаться", – написал Кулеба.

По его словам, оба чиновника осудили нападение ХАМАС на Израиль, обсудили динамику конфликта и последствия для глобальной безопасности.

  • 11 октября США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые управляемые ракеты TOW.
  • 13 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
  • Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане после визита в Израиль.

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Артём Джерипа
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