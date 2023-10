Блинкен подтвердил Кулебе: США остаются сосредоточенными на помощи Украине

США остаются сосредоточенными на помощи Украине противостоять агрессии РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил украинский чиновник.

"Во время нашего телефонного разговора Энтони Блинкен повторно подтвердил: США остаются сосредоточенными на помощи Украине противостоять российской агрессии. Дипломатическая, военная и финансовая поддержка будет продолжаться", – написал Кулеба.

По его словам, оба чиновника осудили нападение ХАМАС на Израиль, обсудили динамику конфликта и последствия для глобальной безопасности.

