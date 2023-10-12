Пентагон заявил, что Израилю не ставят условий по применению оружия. С Украиной было иначе

США не выдвигали никаких условий Израилю по поводу применения предоставленного Штатами оружия. Об этом на брифинге 12 октября сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

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"Что касается условий, которые мы бы поставили в отношении помощи в области безопасности, предоставляемой Израилю, мы не ставили никаких условий", – сказал глава Пентагона.

Он отметил, что ЦАХАЛ – это профессиональные военные, возглавляемые профессиональным руководством.

"И мы надеемся и ожидаем, что они будут делать правильные вещи в ходе своей кампании", – сказал он.





Однако сейчас, перед передачей истребителей F-16, Украине В 2022 году среди союзников Украины были дискуссии о том, какими могут быть цели ВСУ при применении западного вооружения. С конца года, по данным Times, США перестали настаивать на том, чтобы Украина не наносила ударов по целям на территории России. Риторика изменилась после массированных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.Однако сейчас, перед передачей истребителей F-16, Украине поставили условие – самолеты можно будет использовать только на своей территории, не по территории РФ.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

9 октября ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

В Пентагоне надеются на поддержку Конгресса, чтобы Штаты могли одновременно оказывать помощь и Украине, и Израилю.

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