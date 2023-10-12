Пентагон заявив, що Ізраїлю не ставлять умов щодо застосування зброї. З Україною було інакше

США не висували жодних умов Ізраїлю щодо застосування наданої Штатами зброї. Про це на брифінгу 12 жовтня повідомив голова Пентагону Ллойд Остін.

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"Щодо умов, які ми поставили б щодо наданої Ізраїлю допомоги в галузі безпеки, ми не ставили жодних умов", – сказав глава Пентагону.

Він зазначив, що ЦАХАЛ – це професійні військові, очолювані професійним керівництвом.

"І ми сподіваємося й очікуємо, що вони робитимуть правильні речі під час своєї кампанії", – сказав він.





Однак зараз, перед наданням винищувачів F-16, Україні У 2022 році серед союзників України були дискусії про те, якими можуть бути цілі ЗСУ у разі застосуванні західного озброєння. З кінця року, за даними Times, США припинили наполягати на тому, щоб Україна не завдавала ударів по цілях на території Росії. Риторика змінилася після масованих ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.Однак зараз, перед наданням винищувачів F-16, Україні поставили умову – літаки можна буде використовувати тільки на своїй території, не по території РФ.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

У Пентагоні сподіваються на підтримку Конгресу, щоб Штати могли одночасно надавати допомогу і Україні, і Ізраїлю.

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