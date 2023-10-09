У Пентагоні сподіваються на підтримку Конгресу для одночасної допомоги й Україні, й Ізраїлю
Міністерка армії США Крістін Вормут заявила, що знадобиться схвалення Конгресом додаткового фінансування, щоб плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів могли одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України. Про це вона сказала у зв'язку із фактичною паралізованістю роботи Палати представників після відставки спікера, передає Reuters.
Вормут сказала, що армія США все ще перебуває на "ранній стадії" розгляду запитів Ізраїлю про підтримку.
"Одна річ, яка справді важлива з точки зору боєприпасів і нашої спроможності одночасно підтримувати як потенціал ізраїльтян, так і українців, – це додаткове фінансування з боку Конгресу, щоб мати змогу збільшити наші можливості розширювати виробництво, а потім також сплатити самі боєприпаси", – сказала міністерка армії США.
Вона наголосила, що потрібна додаткова підтримка з боку Конгресу, і висловила сподівання, що "ми скоро це побачимо".
Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд. Однак, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.
- 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. ЦАХАЛ заявив про початок операції "Залізні мечі" у відповідь.
- 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив стан війни.
- 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази. Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.
- Сьогодні Зеленський провів нараду з розвідкою щодо ситуації в Ізраїлі: є інформація, що Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб "послабити світову єдність".
Читайте також: "Апогей кризи у США". Що означає відставка Маккарті: три сценарії у Конгресі
Коментарі