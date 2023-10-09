У Пентагоні сподіваються на підтримку Конгресу для одночасної допомоги й Україні, й Ізраїлю

Міністерка армії США Крістін Вормут заявила, що знадобиться схвалення Конгресом додаткового фінансування, щоб плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів могли одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України. Про це вона сказала у зв'язку із фактичною паралізованістю роботи Палати представників після відставки спікера, передає Reuters.

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Вормут сказала, що армія США все ще перебуває на "ранній стадії" розгляду запитів Ізраїлю про підтримку.

"Одна річ, яка справді важлива з точки зору боєприпасів і нашої спроможності одночасно підтримувати як потенціал ізраїльтян, так і українців, – це додаткове фінансування з боку Конгресу, щоб мати змогу збільшити наші можливості розширювати виробництво, а потім також сплатити самі боєприпаси", – сказала міністерка армії США.

Вона наголосила, що потрібна додаткова підтримка з боку Конгресу, і висловила сподівання, що "ми скоро це побачимо".

Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд. Однак, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. ЦАХАЛ заявив про початок операції "Залізні мечі" у відповідь.

8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази. Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.

Сьогодні Зеленський провів нараду з розвідкою щодо ситуації в Ізраїлі: є інформація, що Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб "послабити світову єдність".

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