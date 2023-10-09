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$100 млрд від Байдена для України. Сума може бути значно меншою: деталі про запит і строки від WSJ

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 11:38
$100 млрд від Байдена для України. Сума може бути значно меншою: деталі про запит і строки від WSJ - Фото
Конгрес США (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Новий великий пакет допомоги США Україні на суму від $50-100 млрд, який має намір "проштовхнути" Білий дім, має бути проголосовано в період між поверненням Сенату з перерви 16 жовтня та закінченням 17 листопада терміну дії поточного законопроєкту про тимчасові витрати американського уряду. Про це пише The Wall Street Journal.

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Виходячи з того, що нові запити адміністрації президента США Джо Байдена зустрічають у Конгресі все більший опір з боку республіканців, і до того ж суперечки про витрати можуть завдати йому шкоди на виборах-2024, прихильники України в Конгресі прагнуть запропонувати набагато більший і довгостроковий пакет замість регулярного голосування за менші. The Telegraph писала, що сума може досягати $100 млрд.

Це буде найкращим способом подолати хвилювання у Палаті представників, аргументують проукраїнські конгресмени.

За оцінками законодавців США, 100 мільярдів – це стеля, а насправді такий пакет може бути від $50 млрд. Він убезпечить допомогу Україні від внутрішньополітичних американських чвар на період до виборів президента у листопаді 2024 року.

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Прихильники такого кардинального рішення підтримки України кажуть, що було б легше заручитися підтримкою конгресменами-конкурентами одного більшого пакета, ніж кількох менших пакетів.

"Я хочу, щоб вони [українці] пережили наступний бойовий сезон, до наступного року, щоб росіяни зрозуміли, що для них стає гірше, а не краще", – сказав сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни.

Сенатор Тім Кейн, демократ від Вірджинії, говорить, що, схоже, такий пакет допомоги має голоси в обох палатах Конгресу.

Член Палати представників Майкл Маккол з Техасу, старший республіканець у комітеті із закордонних справ, сказав, що він та інші, хто підтримує Україну, разом із відправленим у відставку спікером Кевіном Маккарті, зустрілися з радником Білого дому з нацбезпеки Джейком Салліваном. Вони сказали йому, що, на їхню думку, цілий рік фінансування України мав би більше сенсу, щоб дати українцям почуття впевненості, але також і з політичної точки зору, щоб не проводити це голосування кожні три місяці.

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Однак тепер, після зміщення Маккарті, всі процеси в Палаті представників призупинені, нарікає Маккол: "Я не впевнений, хто буде наступним спікером і яку позицію він займе з цього питання".

Декілька сенаторів та помічників, опитаних WSJ, оцінили загальну суму, необхідну для фінансування України до виборів у США, від 50 до 100 мільярдів доларів.

Грем запропонував $60-70 млрд, сказавши, що розглядає цю оцінку як "максимальну межу".

Сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь, друг України, заявив, що, якби це залежало від нього, сума була б ближчою до $100 млрд, але сказав, що відкритий для компромісу, якби республіканці погодилися й на $60 млрд.

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Євген Пилипенко
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