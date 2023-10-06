США готують новий пакет військової допомоги Україні, попри кризу в Конгресі

Адміністрація президента США Джо Байдена готується наступного тижня оголосити про новий пакет військової допомоги для України на основі раніше виділених, але поки що не використаних коштів. Про це пише Reuters.

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Попри виключення нового фінансування допомоги Україні з резолюції Конгресу про тимчасовий бюджет, Пентагон може й надалі використовувати раніше виділені для цього, але невитрачені, кошти. У Пентагону залишається близько $5,4 млрд у рамках президентської програми PDA, яка вже схвалена в Конгресі.

Президент Байден направив до Конгресу запит на схвалення додаткової допомоги Україні на $24 млрд, яка має увійти до фінальної версії бюджету. Запит все ще перебуває на розгляді.

Склад нового пакета допомоги ще не сформований остаточно, його передбачається оприлюднити 11 жовтня на 16-му засіданні у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. За прогнозами, його вартість становитиме близько $200 млн і включатиме такі ж боєприпаси та техніку, які вже були в попередніх пакетах.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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