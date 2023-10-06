Пентагон: Проблеми з бюджетом у США ставлять під удар допомогу Україні, але варіанти у нас є

Заступниця голови Пентагону Кетлін Хікс заявила, що проблеми з ухваленням бюджету в США ставлять під загрозу військову допомогу Україні, проте відомство має варіанти продовження фінансування. Про це вона повідомила в інтерв'ю Bloomberg.

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За її словами, загроза зупинення роботи американського уряду та інші політичні перипетії у Вашингтоні ставлять під загрозу здатність США підтримувати Україну.

"З невизначеністю на кожному кроці ми знаємо, що Росія та Китай не уповільнюють хід, щоб дозволити нам навести лад у нашому будинку. Нам потрібно діяти швидко і впевнено, щоб протистояти загрозам і потребам безпеки, які у нас є", – сказала Хікс.

Вона зазначила, що США мають варіанти продовження військової допомоги Україні, навіть якщо Конгрес не схвалить пропозиції Білого дому щодо бюджету.

"Пентагон поки що не розглядає можливість перепрограмування грошей, що виділяються в інші сфери, щоб заповнити дефіцит", — заявила чиновниця.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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