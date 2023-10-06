RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пентагон: Проблеми з бюджетом у США ставлять під удар допомогу Україні, але варіанти у нас є

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 12:44
Пентагон: Проблеми з бюджетом у США ставлять під удар допомогу Україні, але варіанти у нас є - Фото
Кетлін Хікс (Фото: EPA)

Заступниця голови Пентагону Кетлін Хікс заявила, що проблеми з ухваленням бюджету в США ставлять під загрозу військову допомогу Україні, проте відомство має варіанти продовження фінансування. Про це вона повідомила в інтерв'ю Bloomberg.

За її словами, загроза зупинення роботи американського уряду та інші політичні перипетії у Вашингтоні ставлять під загрозу здатність США підтримувати Україну.

"З невизначеністю на кожному кроці ми знаємо, що Росія та Китай не уповільнюють хід, щоб дозволити нам навести лад у нашому будинку. Нам потрібно діяти швидко і впевнено, щоб протистояти загрозам і потребам безпеки, які у нас є", – сказала Хікс.

Вона зазначила, що США мають варіанти продовження військової допомоги Україні, навіть якщо Конгрес не схвалить пропозиції Білого дому щодо бюджету.

"Пентагон поки що не розглядає можливість перепрограмування грошей, що виділяються в інші сфери, щоб заповнити дефіцит", — заявила чиновниця.

  • 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
  • Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

Також читайте: Зеленський про проблеми США: Нам хвилюватися пізно. Там складний період виборів

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаКонгрес СШАвійськова допомогапентагонКетлін Хікс
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 