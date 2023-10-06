Пентагон: Проблемы с бюджетом в США ставят под удар помощь Украине, но варианты у нас есть
Заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что проблемы с принятием бюджета в США ставят под угрозу военную помощь Украине, однако у ведомства есть варианты продолжения финансирования. Об этом она сообщила в интервью Bloomberg.
По ее словам, угроза приостановки работы американского правительства и другие политические перипетии в Вашингтоне ставят под угрозу способность США поддерживать Украину.
"С неопределенностью на каждом шагу мы знаем, что Россия и Китай не замедляют ход, чтобы позволить нам навести порядок в нашем доме. Нам нужно действовать быстро и уверенно, чтобы противостоять угрозам и потребностям безопасности, которые у нас есть", — сказала Хикс.
Она отметила, что у США есть варианты продолжения военной помощи Украине, даже если Конгресс не одобрит предложения Белого дома по бюджету.
"Пентагон пока не рассматривает возможность перепрограммирования денег, выделяемых в другие сферы, чтобы восполнить дефицит", — заявила чиновница.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
- Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
- Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти с должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.
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