Пентагон: Проблемы с бюджетом в США ставят под удар помощь Украине, но варианты у нас есть

Заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что проблемы с принятием бюджета в США ставят под угрозу военную помощь Украине, однако у ведомства есть варианты продолжения финансирования. Об этом она сообщила в интервью Bloomberg.

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По ее словам, угроза приостановки работы американского правительства и другие политические перипетии в Вашингтоне ставят под угрозу способность США поддерживать Украину.

"С неопределенностью на каждом шагу мы знаем, что Россия и Китай не замедляют ход, чтобы позволить нам навести порядок в нашем доме. Нам нужно действовать быстро и уверенно, чтобы противостоять угрозам и потребностям безопасности, которые у нас есть", — сказала Хикс.

Она отметила, что у США есть варианты продолжения военной помощи Украине, даже если Конгресс не одобрит предложения Белого дома по бюджету.

"Пентагон пока не рассматривает возможность перепрограммирования денег, выделяемых в другие сферы, чтобы восполнить дефицит", — заявила чиновница.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти с должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

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