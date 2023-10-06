США готовят новый пакет военной помощи Украине несмотря на кризис в Конгрессе

Администрация президента США Джо Байдена готовится на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи для Украины на основе ранее выделенных, но пока не использованных средств. Об этом пишет Reuters.

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Несмотря на исключение нового финансирования помощи Украине из резолюции Конгресса о временном бюджете, Пентагон может и дальше использовать ранее выделенные для этой цели, но неизрасходованные, средства. У Пентагона остается около $5,4 млрд в рамках президентской программы PDA, уже одобренной в Конгрессе.

Президент Байден направил в Конгресс запрос на одобрение дополнительной помощи Украине на $24 млрд, которая должна войти в финальную версию бюджета. Запрос все еще находится на рассмотрении.

Состав нового пакета помощи еще не сформирован окончательно, его предполагается огласить 11 октября на 16-м заседании в формате Рамштайн в Брюсселе. По прогнозам, его стоимость составит около $200 млн и он будет включать такие же боеприпасы и технику, которые уже были в предыдущих пакетах.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти с должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

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