США готовят новый пакет военной помощи Украине несмотря на кризис в Конгрессе
Администрация президента США Джо Байдена готовится на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи для Украины на основе ранее выделенных, но пока не использованных средств. Об этом пишет Reuters.
Несмотря на исключение нового финансирования помощи Украине из резолюции Конгресса о временном бюджете, Пентагон может и дальше использовать ранее выделенные для этой цели, но неизрасходованные, средства. У Пентагона остается около $5,4 млрд в рамках президентской программы PDA, уже одобренной в Конгрессе.
Президент Байден направил в Конгресс запрос на одобрение дополнительной помощи Украине на $24 млрд, которая должна войти в финальную версию бюджета. Запрос все еще находится на рассмотрении.
Состав нового пакета помощи еще не сформирован окончательно, его предполагается огласить 11 октября на 16-м заседании в формате Рамштайн в Брюсселе. По прогнозам, его стоимость составит около $200 млн и он будет включать такие же боеприпасы и технику, которые уже были в предыдущих пакетах.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
- Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти с должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.
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