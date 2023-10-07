Білий дім розробляє плани звернутися до Конгресу з проханням виділити найбільший за всю історію пакет фінансування озброєнь і гуманітарної допомоги для України на тлі побоювань, що нинішні суперечки про витрати можуть завдати шкоди президенту США Джо Байдену на виборах наступного року. Про це пише британська газета The Telegraph, посилаючись на неназвані джерела, знайомі з перебігом обговорень.

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За даними видання, Байден розглядає "одноразовий" законопроєкт про витрати на допомогу Україні до наступних президентських виборів "у спробі вийти з глухого кута у відносинах з республіканцями".

За словами деяких чиновників, сума пакета може сягати $100 млрд.

"Ідея великого пакета твердо підтримується багатьма в адміністрації. Прихильники України хочуть, щоб це був одноразовий великий законопроєкт, і щоб їм не довелося займатися ним до наступних виборів", – сказав співрозмовник, знайомий з перебігом дискусій.

Представник адміністрації США повідомив журналістам, що Білий дім не приймає жодних рішень ні про те, чи виділяти один великий пакет, ні про його вартість, доки не пройдуть вибори спікера Палати представників США.

Однак, за словами джерела, великий пакет фінансування України є одним із варіантів, які перебувають на розгляді, і це може дати адміністрації Байдена "найкращі шанси" забезпечити фінансування України до виборів у листопаді 2024 року.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на 45 днів – без нової допомоги Україні до 17 листопада.

Поки що у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня республіканець Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

Тепер Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера. Але Байден сказав, що є альтернативний спосіб фінансування. За даними ЗМІ, може йтися про програму грантів Держдепу.

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