Новости | The Telegraph: Байден хочет просить Конгресс о самом крупном в истории пакете для Украины
Белый дом разрабатывает планы обратиться к Конгрессу с просьбой выделить самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружений и гуманитарной помощи для Украины на фоне опасений, что продолжающиеся споры о расходах могут нанести ущерб президенту США Джо Байдену на выборах в следующем году. Об этом пишет британская газета The Telegraph, ссылаясь на неназванные источники, знакомые с ходом обсуждений.
По данным издания, Байден рассматривает "одноразовый" законопроект о расходах на помощь Украине до следующих президентских выборов "в попытке выйти из тупика в отношениях с республиканцами".
По словам некоторых чиновников, сумма пакета может достигать $100 млрд.
"Идея большого пакета твердо поддерживается многими в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый большой законопроект, и чтобы им не пришлось заниматься им до следующих выборов", – сказал источник, знакомый с ходом дискуссий.
Представитель администрации США сообщил журналистам, что Белый дом не принимает никаких решений ни о том, выделять ли один большой пакет, нии о его стоимости, до тех пор, пока не пройдут выборы спикера Палаты представителей США.
Однако, по словам источника, крупный пакет финансирования Украины является одним из вариантов, находящихся на рассмотрении, и это может дать администрации Байдена "наилучшие шансы" обеспечить финансирование Украины до выборов в ноябре 2024-го.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на 45 дней – без новой помощи Украине до 17 ноября.
- Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
- 3 октября республиканец Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.
- Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера. Но Байден сказал, что есть альтернативный способ финансирования. По данным СМИ, речь может идти о программе грантов Госдепа.
Читайте также: "Апогей кризиса в США". Что значит отставка Маккарти: три сценария в Конгрессе
Комментарии