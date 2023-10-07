Белый дом разрабатывает планы обратиться к Конгрессу с просьбой выделить самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружений и гуманитарной помощи для Украины на фоне опасений, что продолжающиеся споры о расходах могут нанести ущерб президенту США Джо Байдену на выборах в следующем году. Об этом пишет британская газета The Telegraph, ссылаясь на неназванные источники, знакомые с ходом обсуждений.

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По данным издания, Байден рассматривает "одноразовый" законопроект о расходах на помощь Украине до следующих президентских выборов "в попытке выйти из тупика в отношениях с республиканцами".

По словам некоторых чиновников, сумма пакета может достигать $100 млрд.

"Идея большого пакета твердо поддерживается многими в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый большой законопроект, и чтобы им не пришлось заниматься им до следующих выборов", – сказал источник, знакомый с ходом дискуссий.

Представитель администрации США сообщил журналистам, что Белый дом не принимает никаких решений ни о том, выделять ли один большой пакет, нии о его стоимости, до тех пор, пока не пройдут выборы спикера Палаты представителей США.

Однако, по словам источника, крупный пакет финансирования Украины является одним из вариантов, находящихся на рассмотрении, и это может дать администрации Байдена "наилучшие шансы" обеспечить финансирование Украины до выборов в ноябре 2024-го.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на 45 дней – без новой помощи Украине до 17 ноября.

Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября республиканец Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера. Но Байден сказал, что есть альтернативный способ финансирования. По данным СМИ, речь может идти о программе грантов Госдепа.

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