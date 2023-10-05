США могут выделить деньги на помощь Украине по программе грантов Госдепа – Politico

США могут выделить средства на оказание помощи Украине по программе грантов Госдепартамента. Об этом пишет Politico, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений этого вопроса.

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По словам собеседников журналистов, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования программы грантов Госдепа для оказания дополнительной военной помощи Украине, поскольку в Конгрессе все еще нет решения по финансированию.

Издание пишет, что Белый дом "взвешивает ряд вариантов", пытаясь найти дополнительные деньги для поддержки Украины.

Байден намекнул на эту стратегию вчера, 4 октября, заявив, что "есть еще один способ, с помощью которого мы сможем найти финансирование". Он не стал вдаваться в подробности.

Однако, по словам одного из американских чиновников, эти комментарии касаются "существующих финансовых полномочий", которые Конгресс ранее предоставил администрации Байдена, и "которые позволяют нам оказывать дополнительную поддержку Украине еще немного дольше, если Конгресс не предпримет никаких действий".

Один из рассматриваемых вариантов – использование иностранного военного финансирования. Речь о программе Госдепа, которая предоставляет гранты или кредиты для помощи странам-партнерам в приобретении оружия и оборонной техники, предназначенной для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, заявили два чиновника.

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По данным Госдепа, по состоянию на 21 сентября у США осталось примерно $650 млн из $4,6 млрд иностранного военного финансирования. Конгресс выделял эти средства на два дополнительных пакета для Украины и "стран, на которые повлияла ситуация в Украине".

Один из чиновников США сказал, что даже если Штаты воспользуются финансовыми полномочиями для закупки оружия, Конгрессу все равно нужно санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины.

По словам представителя Пентагона, знакомого с ходом обсуждений, администрация Байдена также потенциально может попросить Конгресс перенаправить финансирование из других источников бюджета Минобороны на поддержку Украины. Однако это потребует одобрения законодателей.

Представитель Пентагона Патрик Райдер сказал, что пока что не было принято никакого решения о "перепрограммировании" для оказания помощи Украине.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера.

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