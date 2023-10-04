Байден об ATACMS для ВСУ: Я говорил с Зеленским – все, о чем он просил, мы проработали

Президент США Джо Байден заявил на брифинге, что Соединенные Штаты прорабатывали все запросы украинского коллеги Владимира Зеленского об оружии для ВСУ. Так он прокомментировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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Отвечая на вопрос, обещал ли он Зеленскому передать ATACMS для Украины, Байден сказал: "Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы прорабатывали".

В Белом доме также сообщили, что вскоре Байден выступит с "большой речью" относительно Украины и необходимости ее дальнейшей поддержки со стороны США.

3 октября журналисты Bloomberg со ссылкой на помощника министра обороны США по закупкам Дага Буша писали, что в Пентагоне готовы передать Украине часть ракет ATACMS, вероятно, с кассетной боевой частью. Однако, отметил чиновник, для этого необходимо окончательное решение Байдена.

До этого ряд американских СМИ писали, что президент США якобы пообещал Зеленскому передать ATACMS для ВСУ.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Официально США не сообщали о решении передать Украине ATACMS. Президент Владимир Зеленский 22 сентября сказал, что Украина до сих пор работает над получением дальнобойных вооружений от союзников.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive сказал, что Украине нужны сотни ракет ATACMS.

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