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Байден об ATACMS для ВСУ: Я говорил с Зеленским – все, о чем он просил, мы проработали

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 21:31
Байден об ATACMS для ВСУ: Я говорил с Зеленским – все, о чем он просил, мы проработали - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил на брифинге, что Соединенные Штаты прорабатывали все запросы украинского коллеги Владимира Зеленского об оружии для ВСУ. Так он прокомментировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Отвечая на вопрос, обещал ли он Зеленскому передать ATACMS для Украины, Байден сказал: "Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы прорабатывали".

В Белом доме также сообщили, что вскоре Байден выступит с "большой речью" относительно Украины и необходимости ее дальнейшей поддержки со стороны США.

3 октября журналисты Bloomberg со ссылкой на помощника министра обороны США по закупкам Дага Буша писали, что в Пентагоне готовы передать Украине часть ракет ATACMS, вероятно, с кассетной боевой частью. Однако, отметил чиновник, для этого необходимо окончательное решение Байдена.

До этого ряд американских СМИ писали, что президент США якобы пообещал Зеленскому передать ATACMS для ВСУ.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Читайте также: Кулеба: Зеленский с Шольцем обсуждали Taurus, поставки ATACMS – вопрос времени

Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнаджо байденATACMS
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