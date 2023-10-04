Байден про ATACMS для ЗСУ: Я говорив із Зеленським – все, про що він просив, ми опрацювали
Президент США Джо Байден заявив на брифінгу, що Сполучені Штати опрацьовували всі запити українського колеги Володимира Зеленського про зброю для ЗСУ. Так він прокоментував передання Україні далекобійних ракет ATACMS.
Відповідаючи на запитання, чи обіцяв він Зеленському передати ATACMS для України, Байден сказав: "Я говорив із Зеленським. І все, про що він просив, ми опрацьовували".
У Білому домі також повідомили, що незабаром Байден виступить із "великою промовою" щодо України та необхідності подальшої її підтримки з боку США.
3 жовтня журналісти Bloomberg із посиланням на помічника міністра оборони США з питань закупівель Дага Буша писали, що у Пентагоні готові передати Україні частину ракет ATACMS, ймовірно, з касетною бойовою частиною. Проте, зазначив посадовець, для цього потрібне остаточне рішення Байдена.
До цього низка американських ЗМІ писали, що президент США начебто пообіцяв Зеленському передати ATACMS для ЗСУ.
- Офіційно США не повідомляли про рішення передати Україні ATACMS. Президент Володимир Зеленський 22 вересня сказав, що Україна досі працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників.
Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive сказав, що Україні потрібні сотні ракет ATACMS.
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