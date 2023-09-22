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NBC: Байден сказав Зеленському, що США нададуть Україні далекобійні ракети ATACMS

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 18:20
NBC: Байден сказав Зеленському, що США нададуть Україні далекобійні ракети ATACMS - Фото
Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати "нададуть невелику кількість ракет" далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з Росією, заявляє NBC News з посиланням на трьох американських чиновників і представник Конгресу, знайомих з дискусіями. Імена посадовців не розкриваються.

"Офіційні особи, які не були уповноважені говорити публічно, не сказали, коли будуть доставлені ракети або коли буде зроблено публічне оголошення", – пише ЗМІ.

Представник Конгресу сказав NBC, що досі тривають дебати щодо типу ракет, які будуть відправлені, і скільки їх буде доставлено в Україну.

Джерела додали, що країни Східної Європи вже передали Україні "значні частини своїх запасів зброї".

NBC зауважує, що деякі посадовці у Вашингтоні чинили опір постачанню ATACMS Україні через побоювання, що це "розширить війну з Росією".

Представники Пентагону заявляли, що США не мають великого запасу надлишкових ATACMS, які мають більше корисного навантаження, ніж традиційна артилерія, щоб надати Україні, пише видання.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.
  • 10 вересня 2023 року FT написала, що президент США Байден "на межі рішення" про постачання Україні ракет ATACMS.
  • 22 вересня Зеленський заявив, що Україна працює над здобуттям далекобійних озброєнь від союзників.
  • Якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні під час її визвольної війни за існування держави та народу, "неможливо передбачити", як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують, якщо їхню країну покинуть, заявив президент Зеленський.

Читайте також: Візит Зеленського в США. Головні підсумки

Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийДжо Байденвійнаatacms
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