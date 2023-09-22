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NBC: Байден сказал Зеленскому, что США предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 18:20
NBC: Байден сказал Зеленскому, что США предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты "предоставят небольшое количество ракет" дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией, заявляет NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представитель Конгресса, знакомых с дискуссиями. Имена должностных лиц не раскрываются.

"Официальные лица, не уполномоченные говорить публично, не сказали, когда будут доставлены ракеты или когда будет сделано публичное объявление", – пишет СМИ.

Представитель Конгресса сказал NBC, что до сих пор продолжаются дебаты по типу ракет, которые будут отправлены, и сколько их будет доставлено в Украину.

Источники добавили, что страны Восточной Европы уже передали Украине "значительные части запасов оружия".

NBC отмечает, что некоторые должностные лица в Вашингтоне сопротивлялись поставке ATACMS Украине из-за опасений, что это "расширит войну с Россией".

Представители Пентагона заявляли, что у США нет большого запаса избыточных ATACMS, которые имеют более полезную нагрузку, чем традиционная артиллерия, чтобы предоставить Украине, пишет издание.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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