NBC: Байден сказал Зеленскому, что США предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Президент США Джо Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты "предоставят небольшое количество ракет" дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией, заявляет NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представитель Конгресса, знакомых с дискуссиями. Имена должностных лиц не раскрываются.
"Официальные лица, не уполномоченные говорить публично, не сказали, когда будут доставлены ракеты или когда будет сделано публичное объявление", – пишет СМИ.
Представитель Конгресса сказал NBC, что до сих пор продолжаются дебаты по типу ракет, которые будут отправлены, и сколько их будет доставлено в Украину.
Источники добавили, что страны Восточной Европы уже передали Украине "значительные части запасов оружия".
NBC отмечает, что некоторые должностные лица в Вашингтоне сопротивлялись поставке ATACMS Украине из-за опасений, что это "расширит войну с Россией".
Представители Пентагона заявляли, что у США нет большого запаса избыточных ATACMS, которые имеют более полезную нагрузку, чем традиционная артиллерия, чтобы предоставить Украине, пишет издание.
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