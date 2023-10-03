"Ми готові". Пентагон надасть Україні ATACMS, як тільки Байден погодиться – Bloomberg
У Пентагоні заявили, що передадуть Україні частину далекобійних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною, як тільки президент США Джо Байден схвалить це рішення. Про це повідомляє Bloomberg.
Помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш заявив виданню, що "армія вже давно готова до такого розвитку подій".
Журналісти зазначили, що існує кілька версій ракет ATACMS, зокрема з касетними боєголовками або звичайними. Згідно з офіційним посібником з озброєння, перші можуть нести від 300 до 950 касетних боєприпасів.
За словами Буша, тип ракет, які США в перспективі відправлять Україні, вже визначений. Водночас він чітко не вказав, про який тип ATACMS йдеться.
"Ми готові (передати ракети ЗСУ. – Ред.), коли і якщо президент вирішить це зробити", – сказав він.
- Офіційно США не повідомляли про рішення передати Україні ATACMS. Президент Володимир Зеленський 22 вересня сказав, що Україна досі працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників.
Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive сказав, що Україні потрібні сотні ракет ATACMS.
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