"Мы готовы". Пентагон передаст Украине ATACMS, как только Байден согласится – Bloomberg
В Пентагоне заявили, что передадут Украине часть дальнобойных ракет ATACMS с кассетной боевой частью, как только президент США Джо Байден одобрит это решение. Об этом сообщает Bloomberg.
Помощник министра обороны США по закупкам Даг Буш заявил изданию, что "армия уже давно готова к такому развитию событий".
Журналисты отметили, что существует несколько версий ракет ATACMS, включая типы с кассетными боеголовками и с обычными. Согласно официальному руководству по вооружению, первые могут нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов.
По словам Буша, тип ракет, которые США в перспективе отправят Украине, уже определен. В то же время он четко не указал, о каком типе ATACMS идет речь.
"Мы готовы (передать ракеты ВСУ. – Ред.), когда и если президент решит это сделать", – сказал он.
- Официально США не сообщали о решении передать Украине ATACMS. Президент Владимир Зеленский 22 сентября сказал, что Украина до сих пор работает над получением дальнобойных вооружений от союзников.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive сказал, что Украине нужны сотни ракет ATACMS.
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