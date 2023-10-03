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"Мы готовы". Пентагон передаст Украине ATACMS, как только Байден согласится – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 13:34
ATACMS (Фото: US Army)

В Пентагоне заявили, что передадут Украине часть дальнобойных ракет ATACMS с кассетной боевой частью, как только президент США Джо Байден одобрит это решение. Об этом сообщает Bloomberg.

Помощник министра обороны США по закупкам Даг Буш заявил изданию, что "армия уже давно готова к такому развитию событий".

Журналисты отметили, что существует несколько версий ракет ATACMS, включая типы с кассетными боеголовками и с обычными. Согласно официальному руководству по вооружению, первые могут нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов.

По словам Буша, тип ракет, которые США в перспективе отправят Украине, уже определен. В то же время он четко не указал, о каком типе ATACMS идет речь.

"Мы готовы (передать ракеты ВСУ. – Ред.), когда и если президент решит это сделать", – сказал он.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по составам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Читайте также: NBC: Байден сказал Зеленскому, что США предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Милана Головань
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