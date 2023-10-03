"Мы готовы". Пентагон передаст Украине ATACMS, как только Байден согласится – Bloomberg

В Пентагоне заявили, что передадут Украине часть дальнобойных ракет ATACMS с кассетной боевой частью, как только президент США Джо Байден одобрит это решение. Об этом сообщает Bloomberg.

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Помощник министра обороны США по закупкам Даг Буш заявил изданию, что "армия уже давно готова к такому развитию событий".

Журналисты отметили, что существует несколько версий ракет ATACMS, включая типы с кассетными боеголовками и с обычными. Согласно официальному руководству по вооружению, первые могут нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов.

По словам Буша, тип ракет, которые США в перспективе отправят Украине, уже определен. В то же время он четко не указал, о каком типе ATACMS идет речь.

"Мы готовы (передать ракеты ВСУ. – Ред.), когда и если президент решит это сделать", – сказал он.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по составам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Официально США не сообщали о решении передать Украине ATACMS. Президент Владимир Зеленский 22 сентября сказал, что Украина до сих пор работает над получением дальнобойных вооружений от союзников.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive сказал, что Украине нужны сотни ракет ATACMS.

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