Президент Володимир Зеленський та канцлер німецького уряду Олаф Шольц обговорили тему постачання ракет великої дальності Taurus Україні під час зустрічі у Сполучених Штатах минулого тижня, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Український лідер обговорив постачання далекобійних ракет ATACMS на зустрічі з президентом США Джо Байденом. На думку Кулеби, їх надання є "питанням часу". Про це він розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Щодо далекобійних ракет. Тема Taurus була на зустрічі президента Зеленського з канцлером ФРН Шольцом, а тема ATACMS була на зустрічі з президентом США Байденом. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак працює із Джейком Салліваном, я працюю – відповідно з Ентоні Блінкеном для того, щоб якомога швидше це питання було вирішено. І я переконаний, що постачання в Україну ракет ATACMS – це питання часу. Так само, як ми до цього успішно вирішували завдання щодо інших типів зброї", – сказав Кулеба.

За його словами, у питанні військової допомоги необхідно виокремити дві частини: стабільність постачань зброї, яка вже доступна для передання від початку російської агресії, та останні "закриті" позиції.

Міністр іноземних справ зазначив, що такими "закритими" позиціями наразі є ракети ATACMS та Taurus.

"Що стосується стабільності. Є перший блок, і тут з розмови президента з міністром оборони США Остіном чітко видно, що в США продовжують планування і докладають усіх зусиль для того, щоб обіцяна нам зброя, амуніція та снаряди в необхідній кількості постачалися стабільно та швидко. Але є другий блок, який Україна започаткувала, – це, власне, спільне виробництво зброї. І саме тому за кілька днів ми проводимо в Києві Форум оборонних індустрій", – розповів Кулеба.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Більше про ці ракети



ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Більше про ці ракети LIGA.net писала тут ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

14 вересня глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus.

15 вересня Пісторіус повідомив, що ухвалення рішення про постачання в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

Видання The Wall Street Journal заявляє, нібито Німеччина відкладає відправлення високоточних ракет великої дальності Taurus в Україну через побоювання канцлера Шольца та інших посадовців, що для цього знадобляться німецькі технічні спеціалісти для роботи в Україні.

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