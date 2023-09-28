Кулеба: Зеленский с Шольцом обсуждали Taurus, поставка ATACMS – вопрос времени

Президент Владимир Зеленский и канцлер глава немецкого правительства Олаф Шольц обсудили тему поставок ракет большой дальности Taurus Украине во время встречи в Соединенных штатах на прошлой неделе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинский лидер обсудил поставки дальнобойных ракет ATACMS на встрече с президентом США Джо Байденом, по мнению Кулебы, их предоставление является "вопросом времени". Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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"О дальнобойных ракетах. Тема TAURUS была на встрече президента Зеленского с канцлером ФРГ Шольцом, а тема ATACMS была на встрече с президентом США Байденом. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак работает с Джейком Саливаном, я работаю в соответствии с Энтони Блинкеном для того, чтобы как этот вопрос был решен. И я убежден, что поставка в Украину ракет ATACMS – это вопрос времени. Так же, как мы до этого успешно решали задачи по другим типам оружия", – сказал Кулеба.

По его словам, в вопросе военной помощи необходимо выделить две части: стабильность поставок оружия, которое уже доступно для передачи от начала российской агрессии, и последние "закрытые" позиции.

Министр иностранных дел отметил, что такими "закрытыми" позициями сейчас ракеты ATACMS и Taurus.

"Что касается стабильности. Есть первый блок, и здесь из разговора президента с министром обороны США Остином ясно видно, что в США продолжают планирование и прилагают все усилия для того, чтобы обещанное нам оружие, амуниция и снаряды в необходимом количестве поставлялись стабильно и быстро. Но есть второй блок, который Украина начала – это, собственно, совместное производство оружия. И именно поэтому через несколько дней мы проводим в Киеве Форум оборонных индустрий", – рассказал Кулеба.

СПРАВКА.



Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустая – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах



ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустая – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по составам, штабам и другим целям в тылу россиян.

По данным Минобороны Германии, Киев пригласил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

14 сентября глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что его "нервничают" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.

15 сентября Писториус сообщил, что принятие решения о поставках в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.

Издание The Wall Street Journal заявляет, что Германия откладывает отправку высокоточных ракет большой дальности Taurus в Украину из-за опасений канцлера Шольца и других чиновников, что для этого понадобятся немецкие технические специалисты для работы в Украине.

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