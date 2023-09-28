Кулеба: Зеленский с Шольцом обсуждали Taurus, поставка ATACMS – вопрос времени
Президент Владимир Зеленский и канцлер глава немецкого правительства Олаф Шольц обсудили тему поставок ракет большой дальности Taurus Украине во время встречи в Соединенных штатах на прошлой неделе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинский лидер обсудил поставки дальнобойных ракет ATACMS на встрече с президентом США Джо Байденом, по мнению Кулебы, их предоставление является "вопросом времени". Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"О дальнобойных ракетах. Тема TAURUS была на встрече президента Зеленского с канцлером ФРГ Шольцом, а тема ATACMS была на встрече с президентом США Байденом. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак работает с Джейком Саливаном, я работаю в соответствии с Энтони Блинкеном для того, чтобы как этот вопрос был решен. И я убежден, что поставка в Украину ракет ATACMS – это вопрос времени. Так же, как мы до этого успешно решали задачи по другим типам оружия", – сказал Кулеба.
По его словам, в вопросе военной помощи необходимо выделить две части: стабильность поставок оружия, которое уже доступно для передачи от начала российской агрессии, и последние "закрытые" позиции.
Министр иностранных дел отметил, что такими "закрытыми" позициями сейчас ракеты ATACMS и Taurus.
"Что касается стабильности. Есть первый блок, и здесь из разговора президента с министром обороны США Остином ясно видно, что в США продолжают планирование и прилагают все усилия для того, чтобы обещанное нам оружие, амуниция и снаряды в необходимом количестве поставлялись стабильно и быстро. Но есть второй блок, который Украина начала – это, собственно, совместное производство оружия. И именно поэтому через несколько дней мы проводим в Киеве Форум оборонных индустрий", – рассказал Кулеба.
Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустая – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по составам, штабам и другим целям в тылу россиян.
- По данным Минобороны Германии, Киев пригласил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- 14 сентября глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что его "нервничают" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.
- 15 сентября Писториус сообщил, что принятие решения о поставках в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.
- Издание The Wall Street Journal заявляет, что Германия откладывает отправку высокоточных ракет большой дальности Taurus в Украину из-за опасений канцлера Шольца и других чиновников, что для этого понадобятся немецкие технические специалисты для работы в Украине.
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