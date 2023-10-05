США можуть виділити гроші на допомогу Україні за програмою грантів Держдепу – Politico

США можуть виділити кошти на допомогу Україні за програмою грантів Держдепартаменту. Про це пише Politico, посилаючись на двох неназваних американських чиновників, знайомих із перебігом обговорень цього питання.

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За словами співрозмовників журналістів, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання програми грантів Держдепу для надання додаткової військової допомоги Україні, оскільки у Конгресі досі немає рішення щодо фінансування.

Видання пише, що Білий дім "зважує низку варіантів", намагаючись знайти додаткові гроші для підтримки України.

Байден натякнув на цю стратегію вчора, 4 жовтня, заявивши, що "є ще один спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти фінансування". Він не став вдаватися до подробиць.

Однак, за словами одного з американських чиновників, ці коментарі стосуються "чинних фінансових повноважень", які Конгрес раніше надав адміністрації Байдена, і "які дозволяють нам надавати додаткову підтримку Україні ще трохи довше, якщо Конгрес не здійснить жодних дій".

Один із варіантів – використання іноземного військового фінансування. Мова йде про програму Держдепу, яка надає гранти або кредити для допомоги країнам-партнерам у придбанні зброї та оборонної техніки, призначеної для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, заявили два чиновники.

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За даними Держдепу, станом на 21 вересня у США залишилося приблизно $650 млн із $4,6 млрд іноземного військового фінансування. Конгрес виділяв ці кошти на два додаткові пакети для України та "країн, на які вплинула ситуація в Україні".

Один із чиновників США сказав, що навіть якщо Штати скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгресу все одно потрібно санкціонувати додаткове фінансування для підтримки України.

За словами представника Пентагону, знайомого з перебігом обговорень, адміністрація Байдена також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з інших джерел Міноборони на підтримку України. Однак це вимагатиме схвалення законодавців.

Представник Пентагону Патрік Райдер сказав, що поки що не було ухвалено жодного рішення про "перепрограмування" для надання допомоги Україні.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.

Поки що у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

Тепер Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера.

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