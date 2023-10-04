Байден "стурбований" питанням майбутньої допомоги Україні, але є ще спосіб фінансування
Президент США Джо Байден сказав, що "стурбований" питанням майбутнього надання допомоги Україні на тлі ситуації у Конгресі, але є ще один спосіб фінансування. Про це він сказав на брифінгу 4 жовтня.
Байдена запитали, чи непокоїть його питання обіцяної Штатами допомоги Україні після того, як Палата представників Конгресу США проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера.
"Мене це непокоїть. Але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату від обох партій заявили, що підтримують фінансування України", – сказав Байден.
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Він заявив, що можуть бути альтернативні способи надання допомоги Україні.
"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен, і є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти фінансування", – сказав Байден, не вдаючись у деталі.
Американський лідер заявив, що для Штатів та союзників "критично важливо" продовжувати підтримувати Україну і виконувати свої зобов'язання. Він зазначив, що "дуже скоро" оголосить про важливу промову щодо цього питання.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
- Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.
- Поки що у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
- 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.
- Тепер Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера.
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