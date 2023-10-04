Байден "стурбований" питанням майбутньої допомоги Україні, але є ще спосіб фінансування

Президент США Джо Байден сказав, що "стурбований" питанням майбутнього надання допомоги Україні на тлі ситуації у Конгресі, але є ще один спосіб фінансування. Про це він сказав на брифінгу 4 жовтня.

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Байдена запитали, чи непокоїть його питання обіцяної Штатами допомоги Україні після того, як Палата представників Конгресу США проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера.

"Мене це непокоїть. Але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату від обох партій заявили, що підтримують фінансування України", – сказав Байден.

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Він заявив, що можуть бути альтернативні способи надання допомоги Україні.

"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен, і є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти фінансування", – сказав Байден, не вдаючись у деталі.

Американський лідер заявив, що для Штатів та союзників "критично важливо" продовжувати підтримувати Україну і виконувати свої зобов'язання. Він зазначив, що "дуже скоро" оголосить про важливу промову щодо цього питання.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.

Поки що у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

Тепер Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера.

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