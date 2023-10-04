Байден "обеспокоен" вопросом будущей помощи Украине, но есть еще способ финансирования
Президент США Джо Байден сказал, что "обеспокоен" вопросом будущего предоставления помощи Украине на фоне ситуации в Конгрессе, но есть еще один способ финансирования. Об этом он сказал на брифинге 4 октября.
Байдена спросили, беспокоит ли его вопрос обещанной Штатами помощи Украине после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение Кевина Маккарти от должности спикера.
"Меня это беспокоит. Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансирование Украины", – сказал Байден.
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Он заявил, что могут быть альтернативные способы оказания помощи Украине.
"Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен, и есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти финансирование", – сказал Байден, не вдаваясь в подробности.
Американский лидер заявил, что для Штатов и союзников "критически важно" продолжать поддерживать Украину и выполнять свои обязательства. Он отметил, что он "очень скоро" объявит о важной речи, которую он собирается произнести по этому вопросу.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
- Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
- Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.
- Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера.
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