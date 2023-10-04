Байден "обеспокоен" вопросом будущей помощи Украине, но есть еще способ финансирования

Президент США Джо Байден сказал, что "обеспокоен" вопросом будущего предоставления помощи Украине на фоне ситуации в Конгрессе, но есть еще один способ финансирования. Об этом он сказал на брифинге 4 октября.

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Байдена спросили, беспокоит ли его вопрос обещанной Штатами помощи Украине после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение Кевина Маккарти от должности спикера.

"Меня это беспокоит. Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансирование Украины", – сказал Байден.

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Он заявил, что могут быть альтернативные способы оказания помощи Украине.

"Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен, и есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти финансирование", – сказал Байден, не вдаваясь в подробности.

Американский лидер заявил, что для Штатов и союзников "критически важно" продолжать поддерживать Украину и выполнять свои обязательства. Он отметил, что он "очень скоро" объявит о важной речи, которую он собирается произнести по этому вопросу.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера.

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