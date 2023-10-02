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Сенатор від республіканців — Трампу: Припинення допомоги Україні — гірше за Афганістан удесятеро

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 07:43
Сенатор від республіканців — Трампу: Припинення допомоги Україні — гірше за Афганістан удесятеро - Фото
Ліндсі Грем (Фото: EPA)

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що припинення допомоги Україні з боку США буде "вдесятеро гіршим за Афганістан". Про це він повідомив в ефірі Face the Nacion.

За його словами, 45-му президенту США Дональду Трампу та всім республіканцям, які виступають проти підтримки України, варто зрозуміти, що подібна позиція є помилковою.

"Найбільша помилка, яку ми зробили з часів війни з тероризмом, – це виведення військ з Афганістану. Якщо ми відключимо Україну, це буде вдесятеро гірше, ніж в Афганістані. Ось і Тайвань. Припинення фінансування України – це смертний вирок для Тайваню", – сказав Грем.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін не зупиниться і продовжуватиме воювати.

"Республіканці, які кажуть, що Україна для нас не має значення, ви помиляєтеся. Війна стає більшою, а не меншою. От і Тайвань. Якщо Україна зможе перемогти Росію, у Китаю буде менше шансів вторгнутися на Тайвань, і Путін буде зупинений", – резюмував сенатор.

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Дмитро Гриниченко
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