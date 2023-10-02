Сенатор від республіканців — Трампу: Припинення допомоги Україні — гірше за Афганістан удесятеро
Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що припинення допомоги Україні з боку США буде "вдесятеро гіршим за Афганістан". Про це він повідомив в ефірі Face the Nacion.
"Найбільша помилка, яку ми зробили з часів війни з тероризмом, – це виведення військ з Афганістану. Якщо ми відключимо Україну, це буде вдесятеро гірше, ніж в Афганістані. Ось і Тайвань. Припинення фінансування України – це смертний вирок для Тайваню", – сказав Грем.
Він зазначив, що диктатор Володимир Путін не зупиниться і продовжуватиме воювати.
"Республіканці, які кажуть, що Україна для нас не має значення, ви помиляєтеся. Війна стає більшою, а не меншою. От і Тайвань. Якщо Україна зможе перемогти Росію, у Китаю буде менше шансів вторгнутися на Тайвань, і Путін буде зупинений", – резюмував сенатор.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.
- Білий дім просив Конгрес виділити для України $24 млрд до кінця 2023 року.
- Востаннє Конгрес ухвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
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