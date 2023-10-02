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Сенатор от республиканцев — Трампу: Прекращение помощи Украине — хуже Афганистана в 10 раз

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02.10.2023, 07:43
Сенатор от республиканцев — Трампу: Прекращение помощи Украине — хуже Афганистана в 10 раз - Фото
Линдси Грэм (Фото: EPA)

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что прекращение помощи Украине со стороны США будет "в десять раз хуже Афганистана". Об этом он сообщил в эфире Face the Nacion.

По его словам, 45 президенту США Дональду Трампу и всем республиканцам, которые выступают против поддержки Украины, стоит понять, что подобная позиция ошибочна. 

"Самая большая ошибка, которую мы совершили со времен войны с терроризмом, — это вывод войск из Афганистана. Если мы отключим Украину, это будет в 10 раз хуже, чем в Афганистане. Вот и Тайвань. Прекращение финансирования Украины — это смертный приговор для Тайваня", — сказал Грэм.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин не остановится и будет продолжать воевать. 

"Республиканцы, которые говорят, что Украина для нас не имеет значения, вы ошибаетесь. Война становится больше, а не меньше. Вот и Тайвань. Если Украина сможет победить Россию, у Китая будет меньше шансов вторгнуться на Тайвань, и Путин будет остановлен", — резюмировал сенатор.

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Дмитрий Гриниченко
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