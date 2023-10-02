Сенатор от республиканцев — Трампу: Прекращение помощи Украине — хуже Афганистана в 10 раз
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что прекращение помощи Украине со стороны США будет "в десять раз хуже Афганистана". Об этом он сообщил в эфире Face the Nacion.
"Самая большая ошибка, которую мы совершили со времен войны с терроризмом, — это вывод войск из Афганистана. Если мы отключим Украину, это будет в 10 раз хуже, чем в Афганистане. Вот и Тайвань. Прекращение финансирования Украины — это смертный приговор для Тайваня", — сказал Грэм.
Он отметил, что диктатор Владимир Путин не остановится и будет продолжать воевать.
"Республиканцы, которые говорят, что Украина для нас не имеет значения, вы ошибаетесь. Война становится больше, а не меньше. Вот и Тайвань. Если Украина сможет победить Россию, у Китая будет меньше шансов вторгнуться на Тайвань, и Путин будет остановлен", — резюмировал сенатор.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.
- Белый дом просил Конгресс выделить для Украины $24 млрд до конца 2023 года.
- В последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
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