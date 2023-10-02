Сенатор от республиканцев — Трампу: Прекращение помощи Украине — хуже Афганистана в 10 раз

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что прекращение помощи Украине со стороны США будет "в десять раз хуже Афганистана". Об этом он сообщил в эфире Face the Nacion.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, 45 президенту США Дональду Трампу и всем республиканцам, которые выступают против поддержки Украины, стоит понять, что подобная позиция ошибочна.

"Самая большая ошибка, которую мы совершили со времен войны с терроризмом, — это вывод войск из Афганистана. Если мы отключим Украину, это будет в 10 раз хуже, чем в Афганистане. Вот и Тайвань. Прекращение финансирования Украины — это смертный приговор для Тайваня", — сказал Грэм.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин не остановится и будет продолжать воевать.

"Республиканцы, которые говорят, что Украина для нас не имеет значения, вы ошибаетесь. Война становится больше, а не меньше. Вот и Тайвань. Если Украина сможет победить Россию, у Китая будет меньше шансов вторгнуться на Тайвань, и Путин будет остановлен", — резюмировал сенатор.

Читайте также: Байден: Есть договоренность в Конгрессе о продолжении военной помощи Украине

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.