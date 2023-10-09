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Боррель: Проблеми США посилюють невизначеність з допомогою Україні. Потрібно вийти з глухого кута

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 07:44
Боррель: Проблеми США посилюють невизначеність з допомогою Україні. Потрібно вийти з глухого кута - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що проблеми із бюджетом у США посилюють невизначеність із допомогою Україні. Про це він повідомив у своєму блозі після візиту до України.

За його словами, перипетії навколо ухвалення бюджету в США, де немає допомоги Україні, посилюють невизначеність щодо майбутньої підтримки з боку Вашингтона.

"У короткостроковій перспективі ми не змогли компенсувати відсутність підтримки США, і ми сподіваємося, що наші друзі та союзники швидко знайдуть способи вийти з глухого кута", — заявив Боррель.

Він зазначив, що якщо подібна ситуація триватиме у майбутньому, то це підвищить відповідальність Євросоюзу.

Дипломат заявив, що ЄС зміцнює оборонну співпрацю з Україною, а мир має бути встановлений лише на справедливих умовах Києва.

"Ми надіслали сильний сигнал Росії: ми продовжуємо і продовжуватимемо повністю підтримувати боротьбу України за свободу і суверенітет", – резюмував він.

  • 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
  • Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "дотриматись слова" та схвалити допомогу Україні.
  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

Читайте також: Пентагон: Проблеми з бюджетом у США ставлять під удар допомогу Україні, але варіанти у нас є

Дмитро Гриниченко
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