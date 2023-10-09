Боррель: Проблеми США посилюють невизначеність з допомогою Україні. Потрібно вийти з глухого кута

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що проблеми із бюджетом у США посилюють невизначеність із допомогою Україні. Про це він повідомив у своєму блозі після візиту до України.

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За його словами, перипетії навколо ухвалення бюджету в США, де немає допомоги Україні, посилюють невизначеність щодо майбутньої підтримки з боку Вашингтона.

"У короткостроковій перспективі ми не змогли компенсувати відсутність підтримки США, і ми сподіваємося, що наші друзі та союзники швидко знайдуть способи вийти з глухого кута", — заявив Боррель.

Він зазначив, що якщо подібна ситуація триватиме у майбутньому, то це підвищить відповідальність Євросоюзу.

Дипломат заявив, що ЄС зміцнює оборонну співпрацю з Україною, а мир має бути встановлений лише на справедливих умовах Києва.

"Ми надіслали сильний сигнал Росії: ми продовжуємо і продовжуватимемо повністю підтримувати боротьбу України за свободу і суверенітет", – резюмував він.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "дотриматись слова" та схвалити допомогу Україні.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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