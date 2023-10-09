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Боррель: Проблемы США усиливают неопределенность с помощью Украине. Нужно выйти из тупика

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 07:44
Боррель: Проблемы США усиливают неопределенность с помощью Украине. Нужно выйти из тупика - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что проблемы с бюджетом в США усиливают неопределенность с помощью Украине. Об этом он сообщил в своем блоге после визита в Украину. 

По его словам, перипетии вокруг принятия бюджета в США, где нет помощи Украине, усиливают неопределенность в отношении будущей поддержки со стороны Вашингтона. 

"В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика", — заявил Боррель.

Он отметил, что если подобная ситуация продлится в будущем, то это повысит ответственность Евросоюза. 

Дипломат заявил, что ЕС укрепляет оборонное сотрудничество с Украиной, а мир должен быть установлен только на справедливых условиях Киева. 

"Мы послали сильный сигнал России: мы продолжаем и будем продолжать полностью поддерживать борьбу Украины за свободу и суверенитет", — резюмировал он.

  • 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
  • Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
  • 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти с должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

Читайте также: Пентагон: Проблемы с бюджетом в США ставят под удар помощь Украине, но варианты у нас есть

Дмитрий Гриниченко
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