Боррель: Проблемы США усиливают неопределенность с помощью Украине. Нужно выйти из тупика
Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что проблемы с бюджетом в США усиливают неопределенность с помощью Украине. Об этом он сообщил в своем блоге после визита в Украину.
"В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика", — заявил Боррель.
Он отметил, что если подобная ситуация продлится в будущем, то это повысит ответственность Евросоюза.
Дипломат заявил, что ЕС укрепляет оборонное сотрудничество с Украиной, а мир должен быть установлен только на справедливых условиях Киева.
"Мы послали сильный сигнал России: мы продолжаем и будем продолжать полностью поддерживать борьбу Украины за свободу и суверенитет", — резюмировал он.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
- Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти с должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.
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