Боррель: Проблемы США усиливают неопределенность с помощью Украине. Нужно выйти из тупика

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что проблемы с бюджетом в США усиливают неопределенность с помощью Украине. Об этом он сообщил в своем блоге после визита в Украину.

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По его словам, перипетии вокруг принятия бюджета в США, где нет помощи Украине, усиливают неопределенность в отношении будущей поддержки со стороны Вашингтона.

"В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика", — заявил Боррель.

Он отметил, что если подобная ситуация продлится в будущем, то это повысит ответственность Евросоюза.

Дипломат заявил, что ЕС укрепляет оборонное сотрудничество с Украиной, а мир должен быть установлен только на справедливых условиях Киева.

"Мы послали сильный сигнал России: мы продолжаем и будем продолжать полностью поддерживать борьбу Украины за свободу и суверенитет", — резюмировал он.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти с должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

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