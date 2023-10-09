$100 млрд от Байдена для Украины. Сумма может быть куда меньше: детали о запросе от WSJ

Новый большой пакет помощи США Украине на сумму от $50-100 млрд, который намерен "протолкнуть" Белый дом, должен быть проголосован в период между возвращением Сената с перерыва 16 октября и истечением 17 ноября срока действия текущего законопроекта о временных расходах американского правительства. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Исходя из того, что новые запросы администрации президента США Джо Байдена встречают в Конгрессе все большее сопротивление со стороны республиканцев и вдобавок споры о расходах могут нанести ему ущерб на выборах-2024, сторонники Украины в Конгрессе стремятся предложить гораздо более крупный и долгосрочный пакет вместо регулярного голосования за меньшие. The Telegraph писала, что сумма может достигать $100 млрд.

Это будет наилучшим способом преодолеть волнения в Палате представителей, аргументируют проукраинские конгрессмены.

По оценкам законодателей США, 100 миллиардов – это потолок, а на деле такой пакет может быть от $50 млрд. Он обезопасит помощь Украине от внутриполитических американских дрязг на период до выборов президента в ноябре 2024 года.

Читайте также: Боррель: Проблемы США усиливают неопределенность с помощью Украине. Нужно выйти из тупика

Сторонники такого кардинального решения поддержки Украины говорят, что было бы легче заручиться поддержкой конгрессменами-конкурентами одного большого пакета, чем нескольких меньших пакетов.

"Я хочу, чтобы они [украинцы] пережили следующий боевой сезон, до следующего года, чтобы русские поняли, что для них становится хуже, а не лучше", – сказал сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины.

Сенатор Тим Кейн, демократ от Вирджинии, говорит, что, похоже, за такой пакет помощи есть голоса в обеих палатах Конгресса.

Член Палаты представителей Майкл Маккол из Техаса, старший республиканец в комитете по иностранным делам, сказал, что он и другие, кто поддерживает Украину, вместе с отправленным в отставку спикером Кевином Маккарти, встретились с советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном. Они сказали ему, что, по их мнению, целый год финансирования Украины имел бы больше смысла, "чтобы дать украинцам чувство уверенности, но также и с политической точки зрения, чтобы не проводить это голосование каждые три месяца".

Читайте также: Американский экономист: США потратили на помощь Украине менее 0,3% своего ВВП

Однако теперь, после смещения Маккарти, все процессы в Палате представителей приостановлены, посетовал Маккол: "Я не уверен, кто будет следующим спикером и какую позицию он займет по этому вопросу".

Несколько сенаторов и помощников, опрошенных WSJ, оценили общую сумму, необходимую для финансирования Украины до выборов в США, от 50 до 100 миллиардов долларов.

Грэм предложил $60-70 млрд, сказав, что рассматривает эту оценку как "максимальный предел".

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, друг Украины, заявил, что, если бы это зависело от него, сумма была бы ближе к $100 млрд, но сказал, что открыт для компромисса, если бы республиканцы согласились и на $60 млрд.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

Сенатор-республиканец Грэм заявил, что возможное прекращение помощи Украине будет "хуже Афганистана в 10 раз".

Читайте также: "Апогей кризиса в США". Что значит отставка Маккарти: три сценария в Конгрессе

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.