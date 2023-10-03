Американский экономист: США потратили на помощь Украине менее 0,3% своего ВВП

Суммарная американская помощь Украине с февраля 2022 года составляет менее 0,3% от валового внутреннего продукта США, а вся военная компонента этой помощи – менее 5% их оборонного бюджета. Об этом пишет в The New York Times американский лауреат "Нобелевской премии по экономике" 2008 года Пол Кругман.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В колонке он пытается развеять заявления MAGA-крыла о том, как помощь Украине якобы подрывает будущее соцобеспечения в США, мешает сделать нормальную охрану южной границы, а то и "потребляет 40% ВВП Америки".

Публицист напомнил, что за 18 месяцев с начала полномасштабного российского вторжения помощь США Украине составила $77 млрд. Он пишет, что "это может выглядеть большой суммой", но стоит посмотреть на нее под другим углом.

"Общие федеральные расходы США составляют более $6 трлн в год, или более $9 трлн каждые 18 месяцев, поэтому помощь Украине составляет менее 1% федеральных расходов (и менее 0,3% ВВП США)", — сказал он о помощи Киеву в относительных цифрах.

При этом военная часть этих расходов американских налогоплательщиков составляет менее 5% оборонного бюджета США, указал колумнист.

Кругман также напомнил, что США "отнюдь не в одиночку" несут бремя помощи Украине: европейские страны и институты в совокупности взяли на себя "значительно большие обязательства по оказанию помощи, чем мы".

Американский экономист подчеркивает: большая часть Европы, включая Францию, Германию и Великобританию, пообещала Украине помощь, которая в процентах от ВВП превышает обязательства США.

Читайте также: "Это конец для Украины?" Что говорят в Конгрессе США и ЕС после скандального голосования

"Учитывая, насколько мала статья бюджета на эту помощь, утверждения о том, что помощь Украине каким-то образом делает невозможным выполнение других необходимых задач, таких как охрана границы, являются абсурдом. Люди из MAGA не славятся правильным подсчетом цифр или, если уж на то пошло, не заботятся о том, правильно ли они подсчитывают, но я сомневаюсь, что даже они действительно верят, что денежные затраты на помощь Украине неподъемны", – пишет Кругман.

При этом выгоды от помощи Украине "огромны", аргументирует автор.

Он напомнил, что до войны Россия широко рассматривалась как крупная военная держава, которую большинство американцев считали критической угрозой ("и чью спящую военную мощь некоторые республиканцы превозносили").

"Сейчас эту мощь усмирили. <...> Западное оружие доказало свою эффективность. <...> Неудачи России в Украине, несомненно, снизили вероятность того, что Китай вторгнется на Тайвань. Это большая отдача от затрат, которые составляют лишь небольшую часть того, что мы потратили в Ираке и Афганистане", – пишет Кругман.

Читайте также: Деньги США в сентябре обеспечили треть доходов бюджета Украины: отчет Минфина

Отвечая на вопрос, "почему MAGA хотят предать Украину?", он дает свое оценочное суждение: "Ответ, к сожалению, очевиден. Что бы ни говорили республиканские сторонники жесткой линии, они хотят, чтобы Путин победил. Они рассматривают жестокость и репрессии путинского режима как замечательные черты, которым Америка должна подражать. Они поддерживают потенциальных диктаторов дома и симпатизируют настоящим диктаторам за рубежом".

Поэтому, считает экономист-публицист, жалобы на то, сколько американцы тратят на Украину, "не оправданы фактической стоимостью помощи". А люди, заявляющие, что их беспокоит сумма, по его словам, "на самом деле не заботятся о деньгах; по сути, они являются врагами демократии как за рубежом, так и внутри страны".

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

Сенатор-республиканец Грэм заявил, что возможное прекращение помощи Украине будет "хуже Афганистана в 10 раз".

Читайте также: Президент Мексики: Помогать Украине "иррационально", лучше дайте денег Латинской Америке

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.