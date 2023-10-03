Президент Мексики: Помогать Украине "иррационально", лучше дайте денег Латинской Америке

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал США за "иррациональную" военную помощь Украине и призвал вместо этого дать больше денег странам Латинской Америки. Об этом сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На пресс-конференции Обрадор раскритиковал решение Конгресса США не выделять средства на поддержку Латинской Америки и упомянул в этом контексте принятие временного федерального бюджета США.

"Теперь прекратили военную помощь Украине. А сколько они выделили на эту войну? От 30 до 50 млрд долларов. Это самая иррациональная вещь, которую можно представить. И самая разрушительная", – сказал президент Мексики.

Он заявил, что конгрессменам США "все равно придется изменить стратегию и научиться уважению", так как "сейчас не время игнорировать мексиканские власти".

Обрадор утверждает, что Мексика "стремится сохранить нейтралитет" в отношении войны России против Украины.

1 августа 2023 года Обрадор призвал к прекращению "иррациональной" войны и предложил включить в мирные переговоры в Саудовской Аравии представителей как Украины, так и России. В Офисе президента ответили, что в Джидде намечается встреча государств, которые уважают международное право и устав ООН, и поэтому РФ там не будет.

В сентябре президент Мексики одобрил участие российской военной части в параде на день независимости страны.

При этом, отмечает агентство, правительство Мексики поддержало важные резолюции ООН, направленные против агрессии России.

В декабре 2022 года Обрадор призвал мексиканцев не принимать подарки от наркокартелей.

В марте 2023 года заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призвал Мексику отказаться от "нейтральной позиции" и поддержать Украину в войне против России.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.