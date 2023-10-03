Президент Мексики: Допомагати Україні "ірраціонально", краще дайте гроші Латинській Америці

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор розкритикував США за "ірраціональну" військову допомогу Україні та закликав натомість дати більше грошей країнам Латинської Америки. Про це повідомляє Reuters.

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На пресконференції Обрадор розкритикував рішення Конгресу США не виділяти кошти на підтримку Латинської Америки і згадав у цьому контексті ухвалення тимчасового федерального бюджету США.

"Тепер припинили військову допомогу Україні. А скільки вони виділили на цю війну? Від 30 до 50 млрд доларів. Це найірраціональніша річ, яку можна уявити. І найруйнівніша", – сказав президент Мексики.

Він заявив, що конгресменам США "все одно доведеться змінити стратегію та навчитися поваги", оскільки "зараз не час ігнорувати мексиканську владу".

Обрадор стверджує, що Мексика "прагне зберегти нейтралітет" щодо війни Росії проти України.

1 серпня 2023 року Обрадор закликав до припинення "ірраціональної" війни та запропонував включити до мирних переговорів у Саудівській Аравії представників як України, так і Росії. В Офісі президента відповіли, що в Джидді намічається зустріч держав, які поважають міжнародне право та статут ООН, і тому РФ там не буде.

У вересні президент Мексики схвалив участь російської військової частини у параді на день незалежності країни.

Водночас, зазначає агентство, уряд Мексики підтримав важливі резолюції ООН щодо агресії Росії.

У грудні 2022 року Обрадор закликав мексиканців не приймати подарунки від наркокартелів.

У березні 2023 року заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник закликав Мексику відмовитися від "нейтральної позиції" та підтримати Україну у війні проти Росії.

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