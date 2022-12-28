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Президент Мексики призвал граждан не принимать подарки от наркокартелей

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 09:39
Президент Мексики призвал граждан не принимать подарки от наркокартелей - Фото
Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: EPA-EFE/Sashenka Gutierrez)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал своих соотечественников не принимать подарки от наркокартелей. С помощью кампаний по раздаче подарков банды пытаются заработать доверие у населения, считает он. Об этом сообщает RND.

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Обрадор комментировал видео, распространенное в интернете 21 декабря, на котором грузовики с игрушками, гирляндами и другими рождественскими украшениями проезжают по бедному району города Гвадалахара, штат Халиско.

При этом из громкоговорителей, установленных на грузовиках, звучали песни, восхваляющие картель Халиско и главаря местной банды, известного по прозвищу "RR". На видео слышно, как прохожий говорит: "Это все люди из RR. Кто сказал, что они ничего не дают? Почему правительство не делает то же самое?"

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Вадим Ребрина
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Мексика Андрес Мануэль Лопес Обрадор рождество
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