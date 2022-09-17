Президент Мексики придумал мирный план для Украины. Подоляк говорит: Это пиар на войне

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор собирается на осенней сессии Генеральной ассамблеи ООН представить свое видение мирного плана для Украины, пишет El Pais. В Украине не исключают, что Лопес Обрадор пытается просто пропиариться на теме войны.

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План мексиканского президента предусматривает создание в ООН комитета по содействию диалогу и миру, в котором приняли бы участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, папа римский Франциск и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Предполагается подписание многонационального соглашения, одобренного Советом Безопасности ООН, и прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Лопес Обрадор заявил, что Мексика осуждает вторжение России, но не может оставаться в стороне, когда "войну подпитывают интересы военной промышленности".

"Вторжение заслуживает осуждения. Мы не оправдываем ни одну иностранную интервенцию, потому что и сами были жертвами пяти: одной – со стороны Испании, двух – со стороны Франции и двух – со стороны США, которые стоили нам крови, страданий и территории", – сказал Лопес Обрадор.

"Почему НАТО отказывает Украине во вступлении, а с другой стороны – предлагает ей оружие и вводит санкции против России, которые только обострили конфликт?" – добавил президент Мексики.

План Лопеса Обрадора уже подвергли критике в Украине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что президент Мексики использует войну в Украине для собственного пиара.

"Миротворцы", использующие войну как тему для собственного PR, вызывают лишь удивление. Лопес Обрадор, ваш план – это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" – это российский план", – написал Подоляк в Twitter.

В мае свой мирный план предлагала Италия. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда заявил, что приветствуются любые предложения по поводу того, как закончить полномасштабную войну России против Украины, но при одном условии: должна быть сохранена территориальная целостность страны.

Сейчас Украина не готова идти на переговоры с Россией. Президент Владимир Зеленский много раз повторил, что дипломатический путь к миру будет возможен, когда Россия заберется с украинской территории.

Андрій Водяний

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