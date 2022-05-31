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Кулеба отреагировал на "мирный план" Италии: Рассмотрим любые предложения, но есть условие

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 18:33
Кулеба отреагировал на
Дмитро Кулеба (фото - ЕРА)

Приветствуются любые предложения о том, как завершить полномасштабную войну России против Украины, но при одном условии: должна быть сохранена территориальная целостность страны. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на вопрос La Repubblica о "мирном плане" властей Италии.

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18 мая Италия передала ООН "план мира" для Украины. Польша так отреагировала на план: "Путин не остановится, как Гитлер не остановился".

Кулеба сказал, что "шумиха в СМИ вокруг итальянского плана не помогла, но это мое личное мнение".

"В любом случае, Италия искренняя. С другой стороны, есть страны, которые притворяются заинтересованными в посредничестве только для того, чтобы найти предлог для поддержания прямых и дружеских отношений с Путиным. Их предложения не приветствуются", – подчеркнул он.

  • Сегодня, 31 мая, в Турции заявили, что оружие Запада "не помогает" Украине победить Россию, и напомнили, что Анкара заинтересована в прекращении войны, так как "издержки от нее, в особенности для Украины, очень высокие".
  • Премьер Италии Драги ранее сказал, что Рим хочет прекращения огня и переговоров по Украине.
  • В конце мая 2022 года ВСУ уже били российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии.
Евгений Пилипенко
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