Кулеба отреагировал на "мирный план" Италии: Рассмотрим любые предложения, но есть условие

Приветствуются любые предложения о том, как завершить полномасштабную войну России против Украины, но при одном условии: должна быть сохранена территориальная целостность страны. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на вопрос La Repubblica о "мирном плане" властей Италии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

18 мая Италия передала ООН "план мира" для Украины. Польша так отреагировала на план: "Путин не остановится, как Гитлер не остановился".

Кулеба сказал, что "шумиха в СМИ вокруг итальянского плана не помогла, но это мое личное мнение".

"В любом случае, Италия искренняя. С другой стороны, есть страны, которые притворяются заинтересованными в посредничестве только для того, чтобы найти предлог для поддержания прямых и дружеских отношений с Путиным. Их предложения не приветствуются", – подчеркнул он.

Сегодня, 31 мая, в Турции заявили, что оружие Запада "не помогает" Украине победить Россию, и напомнили, что Анкара заинтересована в прекращении войны, так как "издержки от нее, в особенности для Украины, очень высокие".

Премьер Италии Драги ранее сказал, что Рим хочет прекращения огня и переговоров по Украине.

В конце мая 2022 года ВСУ уже били российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.