После продвижения украинских войск Россия предлагает переговоры – Стефанишина

В последние дни российские официальные лица обращались к Украине с предложением о проведении переговоров, но теперь у Киева больше рычагов воздействия, и он начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей. Об этом в интервью FRANCE 24 заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Она сказала, что продвижение украинских войск стало поворотным моментом не только в российском вторжении, начавшемся 24 февраля, но и в целом в войне, начавшейся весной 2014 года.

Вице-премьер признала, что Украина "готовилась к наихудшему сценарию" после начала вторжения РФ.

Стефанишина сказала, что в последние дни российские официальные лица обращались к Украине для переговоров, но теперь у Украины больше рычагов воздействия, и она начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей. Она отметила, что россияне сейчас предлагают переговоры, чтобы остановить продвижение украинцев.

Стефанишина выразила уверенность, что Донбасс и временно оккупированный Крым вернутся под контроль Украины. Она призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России, в том числе против энергоресурсов РФ.

11 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией сейчас невозможны.

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Вадим Ребрина

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