UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После продвижения украинских войск Россия предлагает переговоры – Стефанишина

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 21:05
После продвижения украинских войск Россия предлагает переговоры – Стефанишина - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В последние дни российские официальные лица обращались к Украине с предложением о проведении переговоров, но теперь у Киева больше рычагов воздействия, и он начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей. Об этом в интервью FRANCE 24 заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она сказала, что продвижение украинских войск стало поворотным моментом не только в российском вторжении, начавшемся 24 февраля, но и в целом в войне, начавшейся весной 2014 года.

Вице-премьер признала, что Украина "готовилась к наихудшему сценарию" после начала вторжения РФ.

Стефанишина сказала, что в последние дни российские официальные лица обращались к Украине для переговоров, но теперь у Украины больше рычагов воздействия, и она начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей. Она отметила, что россияне сейчас предлагают переговоры, чтобы остановить продвижение украинцев.

Стефанишина выразила уверенность, что Донбасс и временно оккупированный Крым вернутся под контроль Украины. Она призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России, в том числе против энергоресурсов РФ.

Читайте также: Белый дом о переговорах Украины и РФ: Байден за дипломатию, но Путин хочет воевать дальше

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война переговоры ольга стефанишина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 