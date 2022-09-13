После продвижения украинских войск Россия предлагает переговоры – Стефанишина
В последние дни российские официальные лица обращались к Украине с предложением о проведении переговоров, но теперь у Киева больше рычагов воздействия, и он начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей. Об этом в интервью FRANCE 24 заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Она сказала, что продвижение украинских войск стало поворотным моментом не только в российском вторжении, начавшемся 24 февраля, но и в целом в войне, начавшейся весной 2014 года.
Вице-премьер признала, что Украина "готовилась к наихудшему сценарию" после начала вторжения РФ.
Стефанишина сказала, что в последние дни российские официальные лица обращались к Украине для переговоров, но теперь у Украины больше рычагов воздействия, и она начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей. Она отметила, что россияне сейчас предлагают переговоры, чтобы остановить продвижение украинцев.
Стефанишина выразила уверенность, что Донбасс и временно оккупированный Крым вернутся под контроль Украины. Она призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России, в том числе против энергоресурсов РФ.
- 11 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией сейчас невозможны.
Читайте также: Белый дом о переговорах Украины и РФ: Байден за дипломатию, но Путин хочет воевать дальше
Комментарии