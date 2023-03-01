Война РФ против Украины – это современная колониальная война. В МИД обратились к Мексике

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призвал Мексику отказаться от нейтральной позиции и поддержать Украину в войне против России. Об этом сообщает CNN.

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"Мексика остается более или менее нейтральной. Нам потребуется дополнительная поддержка. Я сейчас говорю по крайней мере о военной помощи. Мы надеемся, что мексиканское общество, мексиканский народ и, прежде всего, правительство этой страны медленно изменят дискурс", — сказал Мельник. CNN Español.

Издание пишет, что хотя и раньше президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к мирному разрешению конфликта, он также заявил, что его страна останется нейтральной и не будет вводить экономические санкции против России.

Замглавы МИД призвал Мексику оказать гуманитарную, медицинскую и экономическую поддержку Украине.

"Направьте врачей в Украину, отправьте несколько мобильных госпиталей, покажите свой флаг. Эту помощь украинцы запомнят навсегда", – сказал он.

Мельник добавил, что любая поддержка Украины со стороны Мексики была бы существенной, учитывая региональное лидерство страны в Латинской Америке.

"Мы ожидаем лидерскую позицию этой страны", — сказал дипломат.

Он также акцентировал внимание на том, что просьба Украины о помощи от Мексики является "оправданным ожиданием", учитывая историю Мексики с колониализмом.

Война России против Украины – это "современная колониальная война", сказал Мельник.

17 сентября 2022 года Мексика представила свое видение мирного плана для Украины. Это подвергли критике в Украине.

24 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал сражаться с пропагандой РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

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Мілана Головань

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