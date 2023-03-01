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Война РФ против Украины – это современная колониальная война. В МИД обратились к Мексике

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 08:09
Война РФ против Украины – это современная колониальная война. В МИД обратились к Мексике - Фото
Андрей Мельник (Скриншот из стрима ARD)

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призвал Мексику отказаться от нейтральной позиции и поддержать Украину в войне против России. Об этом сообщает CNN.

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"Мексика остается более или менее нейтральной. Нам потребуется дополнительная поддержка. Я сейчас говорю по крайней мере о военной помощи. Мы надеемся, что мексиканское общество, мексиканский народ и, прежде всего, правительство этой страны медленно изменят дискурс", — сказал Мельник. CNN Español.

Издание пишет, что хотя и раньше президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к мирному разрешению конфликта, он также заявил, что его страна останется нейтральной и не будет вводить экономические санкции против России.

Замглавы МИД призвал Мексику оказать гуманитарную, медицинскую и экономическую поддержку Украине.

"Направьте врачей в Украину, отправьте несколько мобильных госпиталей, покажите свой флаг. Эту помощь украинцы запомнят навсегда", – сказал он.

Мельник добавил, что любая поддержка Украины со стороны Мексики была бы существенной, учитывая региональное лидерство страны в Латинской Америке.

"Мы ожидаем лидерскую позицию этой страны", — сказал дипломат.

Он также акцентировал внимание на том, что просьба Украины о помощи от Мексики является "оправданным ожиданием", учитывая историю Мексики с колониализмом.

Война России против Украины – это "современная колониальная война", сказал Мельник.

Читайте также: Мельник: Россия может годами воевать с сегодняшним размахом. Не стоит ждать восстания против Путина

Мілана Головань
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Мексика война геополитика дипломатия военная помощь андрей мельник латинская америка
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