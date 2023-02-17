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Мельник: Россия может годами воевать с сегодняшним размахом. Не стоит ждать восстания там

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 11:54
Мельник: Россия может годами воевать с сегодняшним размахом. Не стоит ждать восстания там - Фото
Андрей Мельник (Фото: EPA)

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник считает, что Россия способна не один год вести войну против Украины с таким размахом, как сейчас. Такое мнение он высказал в эфире канала Исландия.

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По его словам, санкции, которые были введены западными странами, не привели к полному коллапсу в России. 

"Это не повлияло кардинально на то, что производство вооружений остановилось, оно продолжается. Обход санкций тоже имеет место. Речь идет о том, что РФ будет способна вести войну с таким размахом, как сейчас, не один год. К сожалению, это очевидный факт", — сказал дипломат.

Он отметил, что россиянам сложно, но они продолжают обеспечивать военную машину. 

"В российском обществе сейчас не будет восстаний и социальных взрывов, разве что совсем не будет рабочих мест", — заявил Мельник.

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Дмитро Гриниченко
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Россия санкции война андрей мельник
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