Кулеба призвал бороться с пропагандой РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки
26.04.2022, 21:46
Дмитрий Кулеба, фото - МИД
Сегодня важно бороться с российской пропагандой не только в западных медиа, но и в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Как уточнил Кулеба, есть страны, не являющиеся частью антивоенной коалиции, которую собрала Украина из стран-партнеров. Но очень важно, чтобы эти страны не предоставляли возможности России обходить через них санкции, не продавали и не передавали России оружие, просто не верили российской лжи.
"Каждый, у кого есть друзья, знакомые, возможности для контактов с медиа и соцсетями этих стран – пожалуйста, делайте это, это будет большая помощь", – попросил Кулеба.
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