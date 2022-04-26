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Кулеба призвал бороться с пропагандой РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 21:46
Кулеба призвал бороться с пропагандой РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки - Фото
Дмитрий Кулеба, фото - МИД

Сегодня важно бороться с российской пропагандой не только в западных медиа, но и в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Как уточнил Кулеба, есть страны, не являющиеся частью антивоенной коалиции, которую собрала Украина из стран-партнеров. Но очень важно, чтобы эти страны не предоставляли возможности России обходить через них санкции, не продавали и не передавали России оружие, просто не верили российской лжи.

"Каждый, у кого есть друзья, знакомые, возможности для контактов с медиа и соцсетями этих стран – пожалуйста, делайте это, это будет большая помощь", – попросил Кулеба.

Валерия Давыдова
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война африка Азия латинская америка кулеба
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