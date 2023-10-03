Американський економіст: США витратили на допомогу Україні менше ніж 0,3% свого ВВП

Сумарна американська допомога Україні з лютого 2022 року становить менше 0,3% від валового внутрішнього продукту США, а весь військовий компонент цієї допомоги – менш як 5% їхнього оборонного бюджету. Про це пише в The New York Times американський лауреат "Нобелівської премії з економіки" 2008 року Пол Кругман.

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У колонці він намагається розвіяти заяви MAGA-крила про те, що допомога Україні нібито підриває майбутнє соцзабезпечення у США, заважає зробити нормальну охорону південного кордону, а то й "споживає 40% ВВП Америки".

Публіцист нагадав, що за 18 місяців від початку повномасштабного російського вторгнення допомога США Україні становила $77 млрд. Він пише, що "це може виглядати великою сумою", але варто подивитися на неї під іншим кутом.

"Загальні федеральні витрати США становлять понад $6 трлн на рік, або понад $9 трлн кожні 18 місяців, тому допомога Україні становить менш як 1% федеральних витрат (і менш як 0,3% ВВП США)", – сказав він про допомогу Києву у відносних цифрах.

При цьому військова частина цих витрат американських платників податків становить менш як 5% оборонного бюджету США, зазначив колумніст.

Кругман також нагадав, що США "аж ніяк не поодинці" несуть тягар допомоги Україні: європейські країни та інституції разом взяли на себе "значно більші зобов'язання з надання допомоги, ніж ми".

Американський економіст наголошує: велика частина Європи, зокрема Франція, Німеччина та Велика Британія, пообіцяла Україні допомогу, яка у відсотках від ВВП перевищує зобов'язання США.

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"Враховуючи, наскільки мала стаття бюджету на цю допомогу, твердження про те, що допомога Україні якимось чином унеможливлює виконання інших необхідних завдань, таких як охорона кордону, є абсурдом. Люди з MAGA не славляться правильним підрахунком цифр або, якщо вже на те пішло, не дбають про те, чи вони правильно підраховують, але я сумніваюся, що навіть вони дійсно вірять, що грошові витрати на допомогу Україні непідйомні", – пише Кругман.

При цьому вигоди від допомоги Україні "величезні", каже автор.

Він нагадав, що до війни Росія широко розглядалася як велика військова держава, яку більшість американців вважали критичною загрозою ("і чию сплячу військову міць деякі республіканці звеличували").

"Зараз цю міць втамували. <...> Західна зброя довела свою ефективність. <...> Невдачі Росії в Україні, безсумнівно, знизили ймовірність того, що Китай вторгнеться на Тайвань. Це велика віддача від витрат, які становлять лише невелику частину того, що ми витратили в Іраку та Афганістані", – пише Кругман.

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Відповідаючи на запитання, "чому MAGA хочуть зрадити Україну?", він дає своє оцінне судження: "Відповідь, на жаль, очевидна. Що б не говорили республіканські прихильники жорсткої лінії, вони хочуть, щоб Путін переміг. Вони розглядають жорстокість і репресії путінського режиму як чудові риси, які Америка має наслідувати. Вони підтримують потенційних диктаторів удома та симпатизують справжнім диктаторам за кордоном".

Тому, вважає економіст-публіцист, скарги на те, скільки американці витрачають на Україну, "не виправдані фактичною вартістю допомоги". А люди, які заявляють, що їх турбує сума, за його словами, "насправді не дбають про гроші; по суті вони є ворогами демократії як за кордоном, так і всередині країни".

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