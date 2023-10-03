"Це що, кінець для України?" Що говорять у Конгресі та ЄС після скандального голосування 30 вересня

Через метушливе голосування на Капітолійському пагорбі для запобігання шатдауну в США, що призвело до тимчасової відмови від фінансування допомоги Україні, "помічники в Конгресі та спостерігачі були в протиріччі з приводу наслідків" цих подій, пише The Financial Times. Газета додає, що "багато хто" вважає, якби голосування проводилося виключно по Україні, а не було прив'язане до внутрішньополітичних чвар, то фінансування було б схвалено великою двопартійною більшістю.

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"Багато питань, які пролунали в суботу, були такими: "Ну що, чи означає це, що для України настав кінець?" Я думаю, що це неправильний висновок", — сказав один анонімний високопоставлений співробітник Конгресу, знайомий із дискусіями на вихідних.

Інший топчиновник з Пагорба заявив, що 30 вересня американські законодавці "просто" займалися забезпеченням фінансуванням уряду на наступні 1,5 місяця. Водночас він зазначив, що хоча підтримка України серед республіканців, особливо в Сенаті, "залишається сильною", президенту США Джо Байдену "потрібно краще пояснювати стратегію", що лежить в основі військової допомоги Україні.

Ще газета цитує експомічника керівництва Республіканської партії в Палаті представників (також анонімного), який попередив, що "ця [подія 30 вересня] виглядає не дуже добре".

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"Можливо, у майбутньому буде можливість укласти якусь угоду, але це буде досить висока ціна, яку встановлять республіканці в Палаті представників", – додав він, маючи на увазі, що демократам, можливо, доведеться вдатися до великих поступок.

Демократка Ебігейл Спанбергер із Палати представників попередила, що бачить "неухильне зниження" підтримки України в цій палаті Конгресу навіть серед тих республіканців, хто виступав на підтримку Києва: "Деякі мої колеги-республіканці все більше не бажають підтримувати американські цінності та справу демократії", сказала вона, назвавши 30 вересня "успіхом російських пропагандистів".

Разом з тим вона "оптимістично налаштована", що фінансування для України буде розблоковане: "Але з погляду того, як це станеться, я не впевнена. Існує багато різних версій того, яким може бути остаточний шлях".

Вона також застерегла, що навіть якщо республіканець Кевін Маккарті й залишиться на посаді спікера Палати, це необов'язково полегшить шлях до збільшення фінансування для України, оскільки його робота й так "не була такою вже гарною" для Києва.

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Розглядаючи події останніх днів, Politico пише, що, "попри спроби надати ситуації позитивного відтінку, відкрита критика допомоги з боку високопоставлених західних політиків – у поєднанні з онлайн-нападами Маска на президента Зеленського – посилає Києву сигнал, що лякає, і заяви, що США та Європа будуть із Києвом "будь-що", починають виглядати марнослів'ям".

Стурбована хитанням у зовнішній політиці США і Європа, пише видання. Хоча більшість країн ЄС погоджуються підтримувати Україну, допомога Києву пов'язана з ширшим переглядом довгострокового бюджету ЄС, щодо якого все ще немає згоди. Оскільки всі 27 країн ЄС мають підтримати цю угоду до кінця року, і тут чекає непроста робота щодо збереження підтримки України на 2024 рік.

Один із дипломатів ЄС, говорячи про переговори щодо бюджету Союзу, сказав, що щодо питання фінансової підтримки України "не ведеться багато політичних дискусій, це не найскладніша частина головоломки; але загалом головоломка настільки складна, що ніхто не наважується нічого прогнозувати".

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Другий євродипломат заявив, що держави-члени ЄС "як і раніше, загалом підтримують допомогу Україні".

"Звичайно, великий слон у кімнаті: "А що, якщо це провісник того, що США просто покинуть Україну?" Хоча це у всіх у думках, я просто не думаю, що це станеться зараз чи найближчим часом", – додав він.

Politico зазначає, що в умовах невизначеності, чи зможе Україна фінансувати свій бюджет і продовжувати бойові дії проти російських окупантів, "українські чиновники щосили намагаються робити сміливі обличчя і виглядати вдячними".

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