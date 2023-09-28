Кулеба про республіканців: Є крило Трампа. Але вони не просувають припинення допомоги ЗСУ
28.09.2023, 12:04
Дональд Трамп (Фото: EPA)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прихильники 45 президента США Дональда Трампа у Республіканській партії не виступають проти допомоги Україні, а наполягають на більшій прозорості. Про це він повідомив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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За його словами, республіканців можна розділити на "рейганістів" (відсилання до президента США у 1981-1989 роках Рональда Рейгана) і "трампістів".
Він зазначив, що перше крило — це "беззастережні проукраїнські яструби".
"Трампісти більше в контексті наступних виборів. Але їхня мейнстрим-частина не ставить під сумнів необхідність підтримки України. Вони просто пов'язують її продовження з ще більшою прозорістю, ще більшою ефективністю використання ресурсів", — сказав міністр.
- У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
- Також він говорив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.
- У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.
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