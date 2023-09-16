"Це означає, що я правий". Трамп заявив, що йому подобається похвала з боку Путіна

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що йому "подобається" похвала з боку диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу NBC News.

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Нещодавно Путін сказав, що слова Трампа про те, що у разі повернення до Білого дому він нібито закінчить війну за кілька днів "не можуть не тішити".

За словами Трампа, він зрадів подібним коментарям диктатора.

"Мені подобається, що він це сказав. Тому що це означає: те, що я говорю, правильно. Я б затягнув його до кімнати. Я привів би до кімнати Зеленського . Я посадив би їх разом. І уклав би угоду", — сказав політик.

Він заявив, що це буде "справедлива угода для всіх".

Йому поставили запитання про звірства Росії в Україні, на що Трамп відповів, що "це все жахливо", але не став критикувати Путіна.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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