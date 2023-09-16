"Это значит, что я прав". Трамп заявил, что ему нравится похвала со стороны Путина

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему "нравится" похвала со стороны диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью каналу NBC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Недавно Путин сказал, что слова Трампа о том, что в случае возвращения в Белый дом он якобы закончит войну за несколько дней "не могут не радовать".

По словам Трампа, он обрадовался подобным комментариям диктатора.

"Мне нравится, что он это сказал. Потому что это означает: то, что я говорю, правильно. Я бы затащил его в комнату. Я бы привел в комнату Зеленского . Я бы посадил их вместе. И заключил бы соглашение", — сказал политик.

Он заявил, что это будет "справедливое соглашение для всех".

Ему задали вопрос о зверствах России в Украине, на что Трамп ответил, что "это все ужасно", но не стал критиковать Путина.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Смотрите также: Один из конкурентов Трампа и Десантиса выступил против помощи Украине: видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.