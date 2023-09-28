Кулеба о республиканцах: Есть крыло Трампа. Но они не продвигают прекращение помощи ВСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сторонники 45 президента США Дональда Трампа в Республиканской партии не выступают против помощи Украине, а настаивают на большей прозрачности. Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, республиканцев можно разделить на "рейганистов" (отсылка к президенту США в 1981-1989 годах Рональду Рейгану) и "трампистов".

Он отметил, что первое крыло — это "безаговорочные проукраинские ястребы".

"Трамписты больше в контексте следующих выборов. Но их мейнстрим-часть не подвергает сомнению необходимость поддержки Украины. Они просто связывают ее продление с еще большей прозрачностью, с еще большей эффективностью использования ресурсов", — сказал министр.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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