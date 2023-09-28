UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба о республиканцах: Есть крыло Трампа. Но они не продвигают прекращение помощи ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 12:04
Кулеба о республиканцах: Есть крыло Трампа. Но они не продвигают прекращение помощи ВСУ - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сторонники 45 президента США Дональда Трампа в Республиканской партии не выступают против помощи Украине, а настаивают на большей прозрачности. Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, республиканцев можно разделить на "рейганистов" (отсылка к президенту США в 1981-1989 годах Рональду Рейгану) и "трампистов". 

Он отметил, что первое крыло — это "безаговорочные проукраинские ястребы". 

"Трамписты больше в контексте следующих выборов. Но их мейнстрим-часть не подвергает сомнению необходимость поддержки Украины. Они просто связывают ее продление с еще большей прозрачностью, с еще большей эффективностью использования ресурсов", — сказал министр.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: "Это значит, что я прав". Трамп заявил, что ему нравится похвала со стороны Путина 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенная помощьдмитрий кулебадональд трампвыборы в СШАреспубликанская партия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 