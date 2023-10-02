Боррель запропонував новий пакет для ЗСУ на €5 млрд. Сподівається на погодження до кінця року

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що запропонував новий двосторонній пакет Європейського мирного фонду на суму до 5 млрд євро ($5,26 млрд) як військову допомогу Україні на наступний рік. Про це він повідомив на брифінгу у Києві.

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"Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року", – сказав він.

За словами Борреля, це буде доповненням до коштів, які країни ЄС готові обговорити у межах ширших переговорів щодо загального бюджету з цього моменту до 2027 року.

Він також оголосив, що найближчими місяцями планується навчити 40 000 українців, включно з льотчиками винищувачів.

Також Боррель сказав стосовно прагнення зміцнити кіберзахист та сектор оборони України.

Сьогодні у Києві відбувається зустріч глав МЗС ЄС – такий захід проходить в Україні вперше.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що незабаром ЄС розшириться "від Лісабона до Луганська".

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